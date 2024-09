Conducta cu probleme din Florești s-a spart pentru a cincea oară. Bogdan Pivariu: „Vrem să rezolvăm lucrurile”

Conducta principală de apă din comuna Florești a „crăpat” pentru a cincea oară. Primarul Bogdan Pivariu caută soluții.

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a explicat, joi, de ce se tot sparge conducta magistrală care se află pe sub drumul național (DN1).

Este pentru a cincea oară când magistrala se sparge.

Edilul a declarat că administrația locală caută soluții.

„Este a cincea oară când apare avarie în acea zonă. Conducta este una foarte veche, o magistrală, s-a lucrat la 6-7 metri adâncime. Am avut întâlnire cu conducerea, mai exact cu directorul Companiei de Apă Someș pentru a vedea exact care sunt problemele, cum putem noi ajuta și ceea ce vor ei să facă, pentru că la fiecare avarie a fost un deranj maxim pe drumul național. Nu doar pe drumul național, aglomerația s-a resimțit și în comunele învecinate. Intervenția a fost îngreunată pentru că s-a lucrat la 6-7 metri, s-a surpat pământul și lucrările au fost mult mai ample pentru a putea remedia acea conductă, iar traficul, spre ghinionul nostru chiar în primele zile de școală, s-a derulat pe o singură bandă”, a explicat primarul Bogdan Pivariu.

„Vrem să rezolvăm lucrurile”

Primarul din Florești a mai spus că administrația locală a intensificat controalele la persoanele care au apa pluvială legată la conducta de apă menajeră și apa menajeră la pluvială.

„Noi am intrat într-o discuție pentru preluarea apelor pluviale și am intensificat controalele pentru cei care au apa pluvială legată la conducta de apă menajeră. Vrem să rezolvăm anumite probleme. Suntem în discuție cu specialiștii pentru a prelua cât mai mult din apele pluviale (…) Conducta de care discutăm este o magistrală care adună tot ceea ce înseamnă Gilău, Florești, Săvădisla, din amonte. Dacă ploaia ne-ar fi prins cu această conductă nefuncțională, așa cum era ea în avarie, exista riscul producerii unor inundații foarte mari. Mă bucur că au reușit să închidă conducta cu 15 - 20 de minute înainte de ploaia aceea foarte mare, din toată zona, care a pus presiune pe canalizări. Noi avem un proiect de dublare a acestei magistrale, care merge pe zona sudică, ca să colectăm cât mai mult. Din păcate, axele de finanțare de pe fonduri europene nu permit să luăm bani, dar suntem foarte atenți și identificăm alte surse de finanțare alături de Compania de Apă. Vrem să rezolvăm lucrurile”, a declarat primarul Bogdan Pivariu.

Edilul a fost întrebat dacă există vreun orizont de timp pentru realizarea celei de-a doua magistrale.

„Aici sunt discuții cu toate instituțiile implicate. Drumul național este gestionat de CNAIR și e cel mai circulat drum din România. Avem nevoie de avizul lor și este foarte complicat să-l obținem. Dar eu sper că până în vara viitoare, sau într-o vară, după cum obținem și sursa de finanțare, să putem executa lucrările. Este foarte important să găsim o soluție pentru finanțare și să executăm un alt canal paralel pentru a putea lucra în condiții bune și a nu crea disconfort când ne apucăm să săpăm la drumul național. Suntem în discuții cu toți factorii decidenți pentru a rezolva această problemă”, a adăugat Pivariu.

