Vancouver, IZOLAT din cauza vremii extreme. 2,6 milioane de locuitori, aprovizionați pe cale aeriană

Orașul canadian Vancouver este izolat de restul lumii din cauza fenomenelor meteo extreme. Milioane de oameni sunt aprovizionați pe cale aeriană, fiindcă aeroporturile sunt singurele neafectate de ploile torențiale.

Orașul canadian Vancouver este izolat de restul lumii din cauza fenomenelor meteo extreme/ foto: Royal Canadian Air Force



Ploile torențiale și vântul puternic au afectat grav regiunea de sud-vest a provinciei Columbia Britanică din Canada. Aceste fenomene meteo extreme au golit orașe întregi, 17.000 de oameni fiind forțați să își părăsească casele.

Într-o situație catastrofală se află Vancouver, al treilea oraș ca mărime din Canada. Acolo există o populație de 2,6 milioane de locuitori, iar toți aceștia au ajuns să fie izolați de lume.

Orașul a rămas fără legături rutiere și feroviere cu restul țării, având în vedere că ploile au provocat alunecări de teren şi inundaţii care au distrus drumuri şi infrastructuri.

Dezastre naturale, provocate de schimbări climatice

Experții consideră că acest dezastru natural are legătură cu schimbările climatice, în special fiindcă este a doua oară în jumătate de an când provincia are parte de asemenea urgențe meteorologice. Valuri de căldură de peste 48 de grade Celsius au năpustit asupra vacestei regiuni în vara anului 2021, care sunt neobișnuite pentru acea zonă.

Temperaturile extrem de ridicate din luna iulie a acestui an au fost cauza multor incendii de proporții. În acele incendii, aproape 600 de oameni au murit.

Totuși, este imposibil de asigurat dacă ploile catastrofale și căldura extremă sunt rezultatele schimbărilor climatice, potrivit unui profesor la Universitatea din Columbia Britanică, Rachel White.„Trebuie să facem mai multe cercetări pentru a încerca cu adevărat să înțelegem ce se întâmplă aici”, a spus ea. „Este și acesta un semn al schimbărilor climatice sau Columbia Britanică a avut un ghinion incredibil în acest an?”, a spus profesorul într-o analiză făcută de New York Times.

În același timp, profesorul a spus că, deși nu se știe dacă schimbările climatice au fost cauza, acestea sigur au agravat situația. Specialiștii spun că un asemenea eveniment meteo se poate produce o dată la 500 de ani.

În ultima perioadă, oamenii din orașul Vancouver au fost aprovizionați pe cale aeriană. Avioane de mari dimensiuni aduc mărfuri fiindcă doar aeroporturile nu sunt încă afectate.

