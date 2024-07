FRENEZIE! Tricourile Trump „anti-glonț" fac furori după atentatul eșuat - VIDEO

Tentativa de asasinare a lui Donald Trump a declanșat o adevărată frenezie în lumea comerțului online.

Comercianții chinezi transformă tentativa de asasinat a fostului președinte Donald Trump în comerț. Foto: Firstpost / X

La doar câteva ore după incident, comercianți din întreaga lume, în special din China, au început să producă și să vândă tricouri cu imagini ale fostului președinte american, însoțite de sloganuri inspirate de eveniment.

Mesaje precum „Bulletproof" (Anti-glonț), „Legends Never Die" (Legendele nu mor niciodată), „Grazed but not Dazed" (Rănit, dar nu zăpăcit) și „Shooting Makes Me Stronger" (Atacul mă face mai puternic) au devenit rapid virale pe internet.

Zhong Jiachi, un tânăr antreprenor de 28 de ani din China, proprietarul unui magazin online de pe platforma Douyin (versiunea chineză a TikTok), a declarat că vânzările sale au depășit orice așteptări, reușind să vândă aproximativ 40 de tricouri în primele 24 de ore de la incident.

De la atentat la profit: Explozia vânzărilor de tricouri Trump „anti-glonț” în China

Un alt comerciant, Li Jinwei, în vârstă de 25 de ani, care își desfășoară activitatea pe platforma Taobao a Alibaba, a dezvăluit că a primit peste 2.000 de comenzi în doar trei ore, atât din China, cât și din Statele Unite, deși nici măcar nu începuse producția efectivă a tricourilor.

Acesta a menționat că procesul de producție durează doar 30 de secunde.

Popularitatea articolelor vestimentare cu tematică Trump nu este un fenomen nou, acestea fiind prezente la mitingurile fostului președinte încă de la începutul ascensiunii sale politice, însă acest incident a catalizat o nouă undă de entuziasm în rândul susținătorilor săi, notează Sky News.

Recent, la doar o zi după ce a fost condamnat să plătească o amendă colosală de 355 de milioane de dolari într-un proces civil pentru fraudă în New York, fostul președinte Donald Trump și-a demonstrat încă o dată spiritul antreprenorial.

Trump a lansat o linie inedită de încălțăminte sport și parfumuri de lux, într-o mișcare ce pare să fie atât un gest de sfidare, cât și o încercare de a-și consolida finanțele.

Frenezia Trump post-atentat: Cum au ajuns tricourile „anti-glonț” să cucerească internetul peste noapte"

Piesa centrală a acestei noi colecții era reprezentată de adidașii „Never Surrender High-Tops", care se remarcă printr-un design extravagant auriu și un detaliu patriotic sub forma steagului american pe spate.

Acești pantofi sport de lux sunt vânduți la prețul impresionant de 399 de dolari perechea.

