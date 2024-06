Noi rezoluții de la sesiunea de meditație din Kanniyakumari (P)

Sursa foto: www.narendramodi.in

Colegii mei indieni,

Cel mai mare festival al democrației, alegerile Lok Sabha din 2024, se încheie astăzi în națiunea noastră, Mama Democrației. După o călătorie spirituală de trei zile în Kanniyakumari, tocmai m-am urcat în avionul pentru Delhi. De-a lungul zilei, Kashi și multe alte locuri au fost în mijlocul votării.

Mintea mea este plină de atâtea experiențe și emoții... Simt un flux nemărginit de energie în interiorul meu. Alegerile Lok Sabha din 2024 sunt primele din Amrit Kaal. Mi-am început campania acum câteva luni de la Meerut, țara Primului Război de Independență din 1857. De atunci, am străbătut marea noastră națiune în lung și în lat. Mitingul final al acestor alegeri m-a dus la Hoshiarpur în Punjab, țara marilor Guru și un pământ asociat cu Sant Ravidas Ji. După aceea, am venit la Kanniyakumari, la picioarele lui Maa Bharti.

Este firesc că fervoarea alegerilor îmi răsuna în inima și în minte. Multitudinea de chipuri văzute în mitinguri și road show-uri mi-au trecut prin fața ochilor. Binecuvântările de la Nari Shakti... încrederea, afecțiunea, toate acestea au fost o experiență cu adevărat umilitoare. Mi se umezeau ochii... Am intrat într-o „sadhana” (stare meditativă). Și apoi, dezbaterile politice aprinse, atacurile și contraatacurile, vocile și cuvintele acuzațiilor care sunt atât de caracteristice alegerilor... toate au dispărut în gol. Un sentiment de detașare a crescut în mine... mintea mea s-a desprins complet de lumea exterioară.

Meditația devine o provocare în mijlocul unor responsabilități atât de uriașe, dar țara lui Kanniyakumari și inspirația lui Swami Vivekananda au făcut-o fără efort. În calitate de candidat, mi-am lăsat campania în mâinile poporului meu iubit din Kashi și am venit aici.

De asemenea, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că mi-a insuflat aceste valori încă de la naștere, pe care le-am prețuit și am încercat să le trăiesc. Mă gândeam și la ceea ce trebuie să fi experimentat Swami Vivekananda în timpul meditației sale chiar în acest loc din Kanniyakumari! O parte din meditația mea a fost petrecută într-un flux similar de gânduri.

În mijlocul acestei detașări, în mijlocul păcii și al tăcerii, mintea mea se gândea constant la viitorul strălucit al lui Bharat, la obiectivele lui Bharat. Soarele răsărit de la Kanniyakumari a dat noi înălțimi gândurilor mele, vastitatea oceanului mi-a extins ideile, iar întinderea orizontului m-a făcut să realizez continuu unitatea, Unitatea, încorporată în adâncurile universului. Părea ca și cum observațiile și experiențele întreprinse în poala Himalaya cu decenii în urmă erau reînviate.

Prieteni,

Kanniyakumari a fost întotdeauna foarte aproape de inima mea. Memorialul Vivekananda Rock din Kanniyakumari a fost construit sub conducerea lui Shri Eknath Ranade ji. Am avut ocazia să călătoresc mult cu Eknath ji. În timpul construcției acestui memorial, am avut ocazia să petrec ceva timp și în Kanniyakumari.

De la Kashmir la Kanniyakumari... aceasta este o identitate comună care este adânc înrădăcinată în inima fiecărui cetățean al țării. Acesta este „Shakti Peeth” (sediul lui Shakti) în care Maa Shakti s-a încarnat în Kanya Kumari. La acest vârf sudic, Maa Shakti a făcut penitență și l-a așteptat pe Bhagwan Shiva, care locuia în Himalaya, în cele mai nordice părți ale Bharat.

Kanniyakumari este țara confluențelor. Râurile sacre ale țării noastre se varsă în mări diferite și aici converg chiar acele mări. Și aici, asistăm la o altă mare confluență - confluența ideologică a lui Bharat! Aici găsim memorialul Vivekananda Rock, o statuie grandioasă a Sfântului Thiruvalluvar, Gandhi Mandapam și Kamarajar Mani Mandapam. Aceste fluxuri de gândire de la acești fideli converg aici pentru a forma o confluență a gândirii naționale. Acest lucru dă naștere la mari inspirații pentru construirea națiunii. Acest pământ al lui Kanniyakumari oferă un mesaj veșnic de unitate, în special oricărei persoane care se îndoiește de națiunea lui Bharat și de sentimentul unității.

Marea statuie a Sfântului Thiruvalluvar din Kanniyakumari pare să privească întinderea Maa Bharti dinspre mare. Lucrarea sa Thirukkural este una dintre bijuteriile coroanei frumoasei limbi tamile. Acoperă fiecare aspect al vieții, inspirându-ne să dăm tot ce putem pentru noi înșine și pentru națiune. A fost marele meu noroc să-i pot aduce omagiu unei figuri atât de grozave.

Prieteni,

Swami Vivekananda a spus odată: „Fiecare națiune are un mesaj de transmis, o misiune de îndeplinit, un destin de atins”.

De mii de ani, Bharat a mers înainte cu acest sentiment în scop semnificativ. Bharat a fost un leagăn de idei de mii de ani. Nu am considerat niciodată ceea ce am dobândit ca fiind averea noastră personală sau să fie măsurată doar prin parametri economici sau materiali. Prin urmare, „Idam-na-mama” (acesta nu este al meu) a devenit o parte inerentă și naturală a caracterului lui Bharat.

Bunăstarea lui Bharat aduce beneficii și călătoriei planetei noastre spre progres. Luați ca exemplu mișcarea pentru libertate. Bharat și-a câștigat independența la 15 august 1947. În acel moment, multe țări din întreaga lume se aflau sub stăpânire colonială. Călătoria de independență a lui Bharat a inspirat și a împuternicit multe dintre aceste țări să-și atingă propria libertate. Același spirit a fost văzut zeci de ani mai târziu, când lumea s-a întâlnit față în față cu pandemia Covid-19. Când au început preocupările cu privire la țările sărace și în curs de dezvoltare, eforturile de succes ale lui Bharat au oferit curaj și asistență multor națiuni.

Astăzi, modelul de guvernare al lui Bharat a devenit un exemplu pentru multe țări din întreaga lume. Împuternicirea a 25 de milioane de oameni pentru a trece peste sărăcie în doar 10 ani este fără precedent. Practici inovatoare, cum ar fi buna guvernare pentru oameni, districtele aspiraționale și blocurile aspiraționale sunt discutate astăzi la nivel global. Eforturile noastre, de la împuternicirea celor săraci până la livrarea de pe ultimul kilometru, au inspirat lumea, acordând prioritate persoanelor care se află pe ultima treaptă al societății. Campania Digital India a lui Bharat este acum un exemplu pentru întreaga lume, arătând cum putem folosi tehnologia pentru a-i împuternici pe cei săraci, a aduce transparență și a le asigura drepturile. Datele ieftine din Bharat devin un mijloc de egalitate socială prin asigurarea accesului la informații și servicii către cei săraci. Întreaga lume este martoră și studiază democratizarea tehnologiei, iar instituțiile globale majore sfătuiesc multe țări să adopte elemente din modelul nostru.

Astăzi, progresul și creșterea lui Bharat nu reprezintă doar o oportunitate semnificativă pentru Bharat, ci și o oportunitate istorică pentru toate țările noastre partenere din întreaga lume. De la succesul G20, lumea și-a imaginat din ce în ce mai mult un rol mai mare pentru Bharat. Astăzi, Bharat este recunoscut ca o voce puternică și importantă a Sudului Global. Uniunea Africană a devenit parte a grupului G20 la inițiativa lui Bharat. Acesta va fi un punct de cotitură crucial pentru viitorul țărilor africane.

Prieteni,

Traiectoria de dezvoltare a lui Bharat ne umple de mândrie și glorie, dar, în același timp, le reamintește și celor 140 de milioane de cetățeni de responsabilitățile lor. Acum, fără să pierdem o clipă, trebuie să facem un pas înainte către îndatoriri mai mari și obiective mai mari. Trebuie să visăm vise noi, să le transformăm în realitate și să începem să trăim acele vise.

Trebuie să vedem dezvoltarea lui Bharat într-un context global și, pentru aceasta, este esențial să înțelegem capacitățile interne ale lui Bharat. Trebuie să recunoaștem punctele forte ale lui Bharat, să le hrănim și să le folosim în beneficiul lumii. În scenariul global de astăzi, puterea lui Bharat ca națiune tânără este o oportunitate de la care nu trebuie să privim înapoi.

Lumea secolului 21 se uită spre Bharat cu multe speranțe. Și va trebui să facem mai multe schimbări pentru a avansa în scenariul global. De asemenea, trebuie să ne schimbăm gândirea tradițională cu privire la reformă. Bharat nu poate limita reforma doar la reforme economice. Trebuie să mergem înainte în fiecare aspect al vieții spre direcția reformei. Reformele noastre ar trebui, de asemenea, să se alinieze cu aspirațiile unui „Viksit Bharat” (India dezvoltată) până în 2047.

De asemenea, trebuie să înțelegem că reforma nu poate fi niciodată un proces unidimensional pentru nicio țară. Prin urmare, am prezentat viziunea reformei, a performanței și a transformării pentru țară. Responsabilitatea reformei revine conducerii. Pe baza acestui fapt, birocrația noastră funcționează, iar când oamenii se unesc cu spiritul lui Jan Bhagidari, asistăm la o transformare care are loc.

Trebuie să facem din excelență principiul fundamental pentru a face din țara noastră un „Viksit Bharat”. Trebuie să lucrăm rapid în toate cele patru direcții: viteză, scară, domeniu de aplicare și standarde. Pe lângă producție, trebuie să ne concentrăm și pe calitate și să aderăm la mantra „zero defecte-zero efect”.

Prieteni,

Ar trebui să fim mândri în fiecare moment că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu nașterea în țara Bharat. Dumnezeu ne-a ales să-l slujim pe Bharat și să ne îndeplinim rolul în călătoria țării noastre către excelență.

Trebuie să ne redefinim moștenirea într-un mod modern, îmbrățișând în același timp valorile străvechi într-un context modern.

Ca națiune, trebuie, de asemenea, să reevaluăm gândirea și convingerile învechite. Trebuie să ne eliberăm societatea de presiunea pesimiștilor profesioniști. Trebuie să ne amintim că eliberarea de negativitate este primul pas către atingerea succesului. Succesul înflorește în poala pozitivității.

Devotamentul și credința mea în puterea infinită și eternă a lui Bharat cresc pe zi ce trece. În ultimii 10 ani, am văzut această capacitate a lui Bharat crescând și mai mult și am experimentat-o ​​direct.

Așa cum am folosit deceniile patru si cinci ale secolului al XX-lea pentru a da un nou impuls mișcării pentru libertate, trebuie să punem bazele unui „Viksit Bharat” în acești 25 de ani ai secolului XXI. Lupta pentru libertate a fost o perioadă care a cerut mari sacrificii. Vremurile prezente necesită contribuții mari și susținute din partea tuturor.

Swami Vivekananda spusese în 1897 că trebuie să dedicăm următorii 50 de ani numai națiunii. La exact 50 de ani de la acest apel, Bharat și-a câștigat independența în 1947.

Astăzi, avem aceeași oportunitate de aur. Să dedicăm următorii 25 de ani numai națiunii. Eforturile noastre vor crea o bază solidă pentru generațiile viitoare și secolele următoare, ducând Bharat la noi culmi. Privind energia și entuziasmul țării, pot spune că obiectivul nu este departe acum. Să facem pași repezi... să ne unim și să creăm un Viksit Bharat.

(Aceste gânduri au fost scrise de PM Modi pe 1 iunie, între orele 16:15 și 19:00, în timpul zborului său de întoarcere de la Kanniyakumari la Delhi.)