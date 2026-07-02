Bacalaureat 2026: Elevii susțin proba la alegere a profilului

Elevii susțin joi, 2 iulie 2026, proba la alegere a profilului la examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară.

Elevii susțin probla la alegere a profilului, joi, 2 iulie 2026 la examenul de Bacalaureat | Foto: DepositPhotos.com

Examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, continuă joi, 2 iulie 2026, cu proba scrisă la alegere a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Luni, 29 iunie 2026, a avut loc proba scrisă la limba și literatura română și miercuri, 1 iulie 2026, cea obligatorie a profilului. Elevii din partea minorităților naționale vor susține vineri, 3 iulie 2026, proba la limba maternă.

Proba obligatorie a profilului trebuia să fie susținută marți, 30 iunie 2026, însă Ministerul Educației și Cercetării a amânat-o cu o zi în contextul prognozei de cod roșu de caniculă emise de meteorologi.



La prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au înscris aproape 131.000 de candidați. Din acest total, circa 116.000 de candidați provin din promoția curentă și aproximativ 15.000, din seriile anterioare.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis în intervalul orar 7.30-8.30, în baza unui act de identitate valid. La momentul accesului, candidații care dețin materiale/obiecte interzise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notițe, însemnări etc., precum și orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poșetă/geantă etc.) sunt îndrumați spre sala de depozitare a acestora, unde vor primi o pungă/un plic în care să le introducă, împreună cu o declarație-tip în care se menționează numele și prenumele posesorului alături de lista obiectelor personale care vor fi depozitate. În situația în care un candidat refuză depozitarea obiectelor în spațiul alocat, acesta nu va putea susține examenul.

Probele încep la ora 9.00. Pentru redactarea lucrărilor scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de timp suplimentar (cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, în concordanță cu Procedura de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie candidații pot apela doar la instrumente de desen.

Candidații eliminați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Rezultatele vor fi comunicate marți, 7 iulie (până la ora 12.00).

Ulterior primei afișări, candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat și pot formula contestații. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

În momentul vizualizării lucrării/lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Comunicarea rezultatelor finale, după rezolvarea contestațiilor, se va face pe 13 iulie.

Comunicarea rezultatelor, indiferent de etapă, se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).



În zilele în care se desfășoară probele scrise, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8.00 și 16.00 (excepție face ziua de vineri, 3 iulie, când intervalul de funcționare este cuprins între orele 8.00 și 14.00), linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea/desfășurarea examenului.

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Foto: DepositPhotos.com

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