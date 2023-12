Absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, din nou cei mai buni la concursul național de rezidențiat

Absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au obținut cele mai bune rezultate la examenul național de intrare în rezidențiat atât la rata de promovare, cât și la nivel de punctaje realizate.

Absolvenții UMF, din nou cei mai buni la concursul național de rezidențiat. FOTO: UMF Cluj

Ministerul Sănătății a finalizat analiza rezultatelor obținute de candidații la examenul național de intrare în rezidențiat din 19 noiembrie 2023, iar absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au obținut cele mai bune rezultate, atât la rata de promovare, cât și la nivel de punctaje realizate.

În ceea ce privește procentul de candidați promovați la nivelul promoției 2023, dar și la nivelul absolvenților din anii anteriori, absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au avut cea mai mare rată de promovare la nivel național.

Procente candidați promovați - absolvenți ai promoției 2023:

Medicină: 98,84%

Medicină dentară: 97,92%

Farmacie: 89,47%

De asemenea, procentajul celor care au obținut punctaje bune și foarte bune a fost foarte mare. Atât la Medicină, cât și la Medicină dentară și Farmacie, cele mai multe punctaje de peste 800 de puncte au fost obținute de absolvenții din Cluj-Napoca, respectiv 41,3% din totalul candidaților la domeniul Medicină și 50% la domeniul Medicină dentară.

„Suntem mândri de reușita și performanțele absolvenților noștri”

Datorită acestor rezultate, absolvenții UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca au avut șanse mari să își aleagă specialitățile dorite.

„Suntem mândri de reușita și performanțele absolvenților noștri la concursul național de rezidențiat și în acest an. Îi felicităm pe noii noștri colegi rezidenți, care vor începe stagiile de pregătire la începutul lunii ianuarie. De asemenea, doresc să mulțumesc cadrelor didactice ale universității, care au contribuit la formarea acestor tineri pe parcursul anilor de studiu. An de an, rezultatele obținute de absolvenții noștri la concursul național de rezidențiat reflectă calitatea excelentă a învățământului oferit de UMF «Iuliu Hațieganu». Este o confirmare a angajamentului nostru de a forma profesioniști foarte bine pregătiți, care nu numai că reușesc cu brio la cel mai important examen al carierei lor, dar vor deveni și medici sau farmaciști de succes. Astfel, ne respectăm cu seriozitate misiunea de a servi comunitatea, prin furnizarea unei educații de înaltă calitate viitorilor profesioniști ai sănătății”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Concursul național de intrare în rezidențiat s-a desfășurat în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare. Potrivit metodologiei de concurs stabilite de Ministerul Sănătății, punctajul minim de promovare a examenului de rezidențiat a fost de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional. Ministerul Sănătății a scos la concurs 4.925 de locuri și 365 de posturi, la care au candidat aproape 10.200 de absolvenți din întreaga țară.

La centrul de examinare din Cluj-Napoca, s-au înscris 1.353 de candidați: 708 absolvenți de Medicină, 284 de absolvenți de Medicină dentară și 361 de absolvenți de Farmacie. Medicii rezidenți își fac specializarea în 4-6 ani, în funcție de specialitatea aleasă și au un rol important în funcționarea echipei și realizarea actului medical.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: