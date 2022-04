SN DECO își continuă dezvoltarea. Linie nouă de producție la Copșa Mică

SN DECO a inagurat la Copșa Mică o linie nouă de producție componente pentru decorațiunile interioare din metal și mase plastice. Noua fabrică va funcționa în fosta cantină Sometra, care a fost reabilitată și modernizată și a însemnat un an de muncă, o linie de producție complet automatizată mutată din Germania la Copșa Mică, dar și 6 luni de training în străinătate pentru angajații care lucrează aici.

Secția profilare 2 a pus astfel Copșa Mică pe harta grupului de firme SN DECO și a creat totodată 35 locuri de muncă noi. ,,Mai bifăm încă o locație de pe harta grupului pe lângă Șeica Mică, Agârbiciu, Mediaș, Sibiu, Nufringen și mă bucur că pot să vă spun bine ați venit în casa noastră de la Copșa Mică. Pentru toate acțiunile noastre avem în minte un singur lucru, că tot ceea ce SN DECO produce și comercializează are ca scop transformarea unor spații reci și comune în locuri unde cei care trăiesc să se simtă acasă’’ a explicat Uwe Draser, Administratorul SN DECO, pentru Mesagerul de Sibiu.

Vis realizat

Noua fabrică va funcționa în fosta cantină Sometra, care a fost reabilitată și modernizată și a însemnat un an de muncă, o linie de producție complet automatizată care a fost mutată din Germania la Copșa Mică, dar și 6 luni de training în Germania pentru angajații care lucrează aici. Noua locație de producție care a pornit la drum reprezintă un vis împlinit pentru Uwe Draser, administratorul SN DECO. Grupul de firme și-a sărbătorit practic cei 30 ani de la înființare cu inaugurarea acestei capacități de producție. ,,Sunt 30 ani de când am deschis primul business. Am pornit atunci pe un drum unde nu existau reguli generale. Am avut curajul să îmi eliberez ideile, dar și să îmi asum riscurile. Am transformat obstacole în oportunități. A crea o afacere este un risc, însă atunci când vedem în jurul nostru afaceri de succes, trebuie să știm că acestea există datorită faptului că cineva, cândva, s-a aventurat să o deschidă și să creadă în ea. Este o zi specială pentru mine și pentru echipa mea, este ziua în care după un an de efort continuu inaugurăm o nouă fabrică a grupului SN DECO’’ mai spune Uwe Draser.

Implicare în comunitate

Pentru orașul Copșa Mică, investiția făcută de grupul SN DECO înseamnă locuri de muncă, dar și bani la bugetul local. Prezent la inaugurarea noii linii de producție, primarul Daniel Tudor Mihalache a explicat că pentru fiecare comunitate investițiile făcute de către firmele care investesc reprezintă o energie vitală. ,,Treizeci de ani înseamnă o perioadă lungă, multă muncă, un nume pe care s-a clădit acest grup, dar în primul rând este vorba de oameni, pentru că fără viziunea liderului, fără curajul lui, fără talentul de a forma o echipă și de a o motiva. Uwe Draser a fost de mic un om talentat să organizeze și să mobilizeze, asta dă un lider, energie. Pentru noi ca și comunitate locală, energia luată de la cei care investesc este vitală, ca exemplu de curaj, ca exemplu de implicare, de responsabilitate socială, dar și ca impozite care se plătesc în principal pe salarii, pentru că baza comunității înseamnă banii. Nu sună frumos, dar este adevărul pur, fără bani nu poți să faci mai nimic’’ a explicat Primarul Daniel Tudor Mihalache.