Peste 1 milion de facturi greșite vor fi refăcute. Plafonarea prețurilor la energie și gaze, de la 1 februarie

Un milion de facturi emise greșit vor fi recalculate, fără ca românii să fie debranșați sau să plătească penalități, anunță premierul. Plafonarea prețurilor la energie și gaze se va face de la 1 februrie.

Peste un milion de facturi au fost emise greșit, dar vor fi recalculate.

Premierul Nicolae Ciucă a arătat că s-a decis în ședința de luni seara ca toate facturile emise greşit să fie stornate şi retrimise fără ca oamenii să fie debranşaţi sau să plătească penalităţi.

„Din discuțiile pe care le-am avut, cifra a depășit un milion de facturi greșite. Ați văzut că a fost o serie întreagă de acțiuni în teritoriu, vom continua aceste acțiuni și vreau să asigur toată populația că vom lua toate măsurile astfel încât să nu mai avem astfel de greșeli care să sperăm că nu sunt voit făcute, pentru că oamenii nu au de ce să plătească greșelile altora.

În felul acesta, considerăm că ușa Guvernului este cât se poate de deschisă la dispoziția cetățeanului și folosim orice instrument de care dispunem”, a explicat premierul Nicolae Ciucă, luni seara, după ședința coaliției.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, luni, că în şedinţa coaliţiei s-a decis scăderea plafonului la energie electrică şi gaz şi creşterea limitei de consum, urmând ca aceste măsuri să se aplice de la 1 februarie.

„Am reuşit să ajungem la un acord astfel încât la energie plafonul să scadă de la 1 leu la 0,8 lei per KW. De asemenea, limita consumului să crească de la 300 de KW la 500 de KW pentru care se calculează acest preţ, practic reiese o compensare de 0,291 lei per KW, ceea ce va însemna că la consumator se va percepe 0,68 bani pe KW. Pentru IMM-uri, pentru consumatorii mari, non-casnici, va fi plafonat preţul la un leu pe KW. La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei pe KW, iar limita de consum pentru 5 luni de zile va creşte de la 1.000 la 1.500 KW. De asemenea, se va aplica un discount de 40%, de la 33 la 40%, asigurându-se astfel un preţ de 0,221 lei per KW. Pentru IMM-uri, şcoli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura un preţ de 0,37 lei per KW”, a spus Ciucă, la Parlament, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare.

Premierul a precizat că măsurile anunţate se vor aplica începând de la 1 februarie, până la data de 31 martie, urmând ca în această perioadă de timp să se vină cu o analiză şi să se ia decizii în continuare.

Întrebat dacă din punct de vedere constituţional există vreo problemă, Nicolae Ciucă a negat: „Nu există nicio problemă. Am ţinut cont, de aceea am şi întârziat atât de mult să luăm măsuri care să fie aplicabile, să nu fie modificări în soft şi să poată să fie aplicate de la 1 februarie”.

El a adăugat că este vorba despre o plafonare a preţului şi nu se renunţă la liberalizare, iar, potrivit calculului, impactul bugetar pentru cele aproape două luni este de aproximativ 3 miliarde de lei. Şeful Executivului a mai spus că, potrivit discuţiilor avute, cifra a depăşit 1 milion de facturi greşite.

