Ilie Bolojan: „România evită penalizări de 2,7 mld. euro prin PNRR”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că prin adoparea unui pachet de legi în Parlament, România a evitat penalizări de 2,7 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ilie Bolojan: „România evită penalizări de 2,7 mld. euro prin PNRR” | Foto: gov.ro

Prim-minstrul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat că România evită penalizări de 2,7 miliarde de euro prin PNRR.

Ilie Bolojan: „România evită penalizări de 2,7 mld. euro prin PNRR”

Premierul interimar Ilie Bolojan salută adoptarea de către Parlament a unui pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, precizând că prioritatea este să nu se piardă bani europeni

„Astăzi (30 iunie 2026 - n. red.), Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. (…) Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, a scris Ilie Bolojan, marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit premierului interimar, legile adoptate vizează:

digitalizarea şi eficientizarea activităţii în cercetare

modernizarea legislaţiei din domeniul apelor

măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului

accelerarea investiţiilor publice, în special în domeniul construcţiilor

„Înainte de vot, fiecare minister şi-a pregătit proiectele de lege din domeniile educaţiei şi cercetării, mediului şi agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a mai spus Ilie Bolojan.

De asemenea, mai spune Bolojan, noile măsuri vor reduce blocajele administrative şi vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiţii aflate în derulare.

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