Clujul rămâne cel mai scump oraș din România pentru cumpărarea unei locuințe. Care sunt prețurile pe metru pătrat

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din România pentru cei care vor să își cumpere o locuință. Prețul mediu de vânzare a depășit 3.300 de euro pe metru pătrat.

În Cluj-Napoca apartamente sunt mai scumpe decât în București | Foto: monitorulcj.ro

Achiziția unei locuințe în Cluj-Napoca rămâne cea mai costisitoare din România. Prețul mediu de vânzare a depășit, în luna mai, pragul de 3.300 de euro pe metru pătrat, potrivit datelor din piața imobiliară. Comparativ, în București, prețul mediu este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mic decât în municipiul Cluj-Napoca, notează Digi24.ro.

Prețurile locuințelor au crescut odată cu scumpirea costurilor din construcții. Potrivit Eurostat, acestea au urcat cu 130,7% în România în ultimii zece ani, una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană și de aproape trei ori peste media europeană. Specialiștii spun că majorarea prețurilor la materialele de construcție se reflectă direct în costul unei locuințe.

Creșterea prețurilor îi determină pe mulți români să își schimbe planurile atunci când vor să cumpere o locuință. Tot mai multe persoane aleg apartamente cu suprafețe mai mici, renunță la locuințele cu trei camere în favoarea celor cu două camere sau se orientează către localitățile din zona metropolitană, unde prețurile sunt mai accesibile.

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