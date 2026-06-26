Familia Căpușan vrea să preia unele terenuri deținute de Sanex Cluj. Tranzacția, analizată de Consiliul Concurenței.

Firma clujeană Tellus Invest, deținută de familia Căpușan, intenționează să preia unele terenuri și clădiri deținute de Sanex Cluj.

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Tellus Invest intenționează să preia o unele terenuri deținute de Sanex Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Consiliul Concurenţei a anunțat vineri, 26 iunie 2026, că analizează tranzacția prin care Tellus Invest SRL intenționează să preia unele terenuri și clădiri deținute de Sanex SA.

Familia Căpușan vrea să preia unele terenuri deținute de Sanex Cluj

Tellus Invest desfășoară activități în domenii precum: construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, dezvoltare imobiliară și tranzacții cu bunuri imobiliare.

Firma Tellus Invest din Cluj-Napoca este deținută de familia Căpușan.

Tellus Invest este dezvoltatorul proiectelor Grand Park Residence, Bonjour Residence și Junior Residence, toate în Cluj-Napoca.

Sanex (deținătoarea brandului Cesarom) produce și comercializează plăci ceramice, precum și materiale și produse pentru construcții.

Din 2004, firma Sanex este deținută de grupul austriac Lasselsberger.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a mai precizat autoritatea de concurență.

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