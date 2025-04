Programul Rabla 2025 este aproape de start. Ecotichetul pentru mașinile electrice ajunge la 7.500 de euro.

Bugetul Programului „Rabla” din acest an va fi de 1,43 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât cel din 2024, iar valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice a fost majorată la 7.500 de euro.

Bugetul Programului „Rabla” din acest an va fi de 1,43 miliarde de lei, cu aproape 50% mai mare decât cel din 2024, iar valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice a fost majorată la 7.500 de euro, față de 5.000 de euro, în anul anterior, informează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, Agerpres.



„Prin acest program ne propunem să aducem pe străzile din România zeci de mii de autoturisme nou nouțe, mai puțin poluante. Dacă vă doriți un motor mai curat, cu consum mai mic sau o mașină mai sigură, pregătiți-vă să vă înscrieți în Rabla 2025! Cea mai mare noutate noutate și cea mai așteptată de toată lumea este valoarea ecotichetului pentru mașinile electrice, pe care am crescut-o la 37.000 de lei, aproximativ 7.500 de euro. Sperăm ca anul acesta Programul Rabla să fie un program care să întreacă orice așteptare, să bată orice alt record. O altă noutate este legată de modalitatea de înscriere. Ne propunem să dăm posibilitatea românilor să se înscrie direct în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu, fără dealeri, fără alți intermediari, voucherul putând fi decontat la orice producător. O altă noutate: avem un buget record de 1,43 de miliarde de lei, cu aproape 50 la sută mai mare decât bugetul anului trecut, pe care sperăm să îl epuizăm cât mai rapid pentru că vom avea o singură sesiune. Colegii de la AFM afirmă că, în ultimii 20 de ani, datorită programului pe care îl numim în continuare Rabla, probabil cel mai iubit de români, am casat peste un milion de autoturisme în România”, a declarat ministrul de resort, Mircea Fechet, în comunicat.

Conform Ghidului de finanțare al programului, trimis deja la Monitorul Oficiale pentru publicare, cuantumul ecotichetului a fost stabilit astfel: 10.000 lei (aproximativ 2.000 de euro) pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei (aproximativ 2.400 de euro) pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 15.000 lei (aproximativ 3.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 37.000 lei (aproximativ 7.500 de euro) pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 120.000 lei (aproximativ 24.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale.

„Este obligatorie înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziționat în cadrul programului, pe o perioadă de cel puțin 18 luni de la emiterea facturii. Prin excepție, în cazul în care autovehiculele noi pentru care a fost acordată finanțarea, sunt achiziționate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârșitul perioadei de leasing. De asemenea, este interzisă beneficiarilor înstrăinarea autovehiculelor nou-achiziționate în cadrul programului, pe o perioadă de 18 luni de la data emiterii facturii, prevedere ce se aplică inclusiv în cazul beneficiarilor care au achiziționat autovehiculele noi în sistem leasing”, notează Ministerul Mediului.

Potrivit MMAP, pentru înscrierea în noul program „Rabla”, solicitanții vor fi cei care vor trebui să completeze, într-o aplicație informatică gestionată de AFM, o cerere în acest sens și să încarce toate documentele necesare, inclusiv cele ce dovedesc casarea unei mașini. Finanțarea se acordă, în limita bugetului aprobat.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot solicita un număr de maximum 25 de ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, fără a fi necesară casarea unui autovehicul uzat.

Persoanele fizice pot solicita maximum două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou ce urmează a fi achiziționat. Durata totală de implementare este de 90 de zile de la obținerea statutului de „beneficiar finanțare”. În acest interval, producătorii sunt obligați să emită și să introducă factura electronică în aplicație și să finalizeze formalitățile de vânzare-cumpărare și predare-primire a autovehiculului nou.

Foto: Depositphotos.com

