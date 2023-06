Starea economiei românești, dezbătută la Cluj de reprezentanți ai statului și mediul de afaceri

Deputatul USR Viorel Băltărețu a organizat joi, la Cluj-Napoca, o dezbatere intitulată „Stabilitatea Economiei României. Prezent și viitor”, la care au fost prezenți, pe de o parte, reprezentanți ai statului și ai mediului de afaceri, pe de alta.

Starea economiei românești, dezbătută la Cluj de reprezentanți ai statului și mediul de afaceri. FOTO: Monitorul de Cluj

Viorel Băltărețu, deputat USR de Cluj și fost antreprenor, a organizat joi la Cluj-Napoca o dezbatere pe tema economiei României. În cadrul evenimentului, reprezentanții statului și cei ai mediului de afaceri clujean au oferit o analiză asupra situației economice actuale din România, precum și perspectivele de dezvoltare pe termen scurt și mediu, ținând cont de implicațiile geopolitice.

Printre invitații speciali s-au numărat Bogdan Chirițoiu - Președintele Consiliului Concurenței, Cristian Popa - membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, Monica Ivan - Director General al BRK Financial Group SA, Claudiu Năsui - deputat USR de București și fost ministru al Economiei, precum și Dan Pitic - Director General și Proprietar la Ax Perpetuum SRL.

„Românii traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic și social”

În cadrul dezbaterii, deputatul USR Viorel Băltărețu a oferit o imagine de ansamblu a economiei românești în momentul de față, arătând că mai multe dintre țintele asumate de Guvern sunt greu, dacă nu imposibil de realizat.

„Economia trebuie să servească societatea. Cred că acesta este crezul tuturor celor care suntem astăzi aici. Societatea este așa cum o știm, cu români care traversează o perioadă dificilă, atât din punct de vedere economic, cât și social, știm foarte bine ce avem pe străzi zilele acestea. Pe de altă parte, avem un context geopolitic destul de instabil. Avem o inflație de 13,8% în 2022. Avem o țintă de deficit asumat în momentul de față de către guvern de 4.4% din PIB, din punctul meu de vedere, aproape imposibil de atins. Creșterea economică propusă pentru 2023 este 2,5%. Pare că în termeni reali, o să fie din nou destul de greu de atins acest prag. La cheltuielile bugetare avem, până în acest moment, o creștere de 8,5% față de 2022. Știm foarte bine că cheltuielile cu Asistența Socială, acolo unde intră și pensiile, au crescut cu 9,7% față de 2022, dacă ne referim doar la primele patru luni ale anului. Pe lângă acest tablou care nu arată extraordinar de încurajator, avem datoria publică în aprilie la peste 50% din PIB, adică a ajuns la o sumă de peste 700 de miliarde de lei, ceea ce duce la costuri mai mari pentru bugetul țării”, a arătat Viorel Băltărețu.

Totodată, el a prezentat și câteva oportunități pe care România și mediul de afaceri le are pentru a continua dezvoltarea, între care a menționat Planul Național de Redresare și Reziliență și programele operaționale ale Uniunii Europene, arătând că atât instituțiile statului, cât și reprezentanții mediului de afaceri trebuie să acționeze rapid pentru a profita la maxim de aceste programe de finanțare.

„Mediul de afaceri în momentul de față este segmentul cel mai puternic influențat de aceste evoluții economice care țin atât de partea de zona internă, cât și de ceea ce se întâmplă în exterior. Uitându-ne pe cifre, vedem că numărul insolvențelor este crescut, avem foarte multe segmente de business care înregistrează scăderi ale volumului de afaceri. Partea bună este că avem posibilitatea și șansa să aducem bani în România care să meargă direct în investiții și aici menționez Programul Național de Redresare și Reziliență, acel PNRR și programele operaționale pentru bani europeni, dar aceștia nu vin pur și simplu. Trebuie să facem proiecte, iar guvernul să implementeze măsurile și modalitățile de finanțare. Trebuie să ne mișcăm cât se poate de repede. Dacă dumneavoastră știți ce înseamnă să luați deciziile și să acționați la momentul oportun, același lucru ar trebui să facă și autoritățile statului”, a mai arătat deputatul clujean.

Chirițoiu: „Suntem o țară că ne plângem foarte rău de milă”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a subliniat că, în ciuda nemulțumirilor individuale legate de evoluția economică a României, progresul înregistrat în ultimele decenii - și mai ales după aderarea la Uniunea Europeană - este semnificativ și incontestabil.

În energie, în prezent, este un entuziasm fantastic. Cu excepția energiei, oriunde mă duc, atmosfera este mult mai deprimantă. Eu o încerc să vă provoc și o să vă spun lucrurile care, cred eu, sunt mai puțin spuse sau contrazic lucrurile spuse de obicei. Primul lucru pe care l-aș spune este că lucrurile în România n-au mers rău. Senzația mea este că suntem o țară că ne plângem foarte rău de milă, avem impresia că suntem cei mai săraci, cei mai proști guvernați din Europa. Nu suntem nici bogat, nu zic că administrația publică are o performanță stelară, dar dacă ne comparăm cu cum era România când se pregătea să intre în Uniune, deci ce salt a făcut în câțiva ani, în cursul vieții noastre, dacă ne uităm ne comparăm cu vecinii noștri - când am intrat în uniune numai Bulgaria erau mai săraci decât noi și eram la sub jumătate din produsul intern brut per capita al Uniunii Europene. Acum suntem aproape de trei sferturi, suntem la 70 și la sută din produsul intern brutal, am depășit țări tradițional mai bogate decât noi: Grecia, Croația, Ungaria sau Slovacia. Nu mai suntem coada Europei sau Europei de Est.

Cu toate acestea, încă există companii neperformante, în special între companiile de stat. Pentru scoaterea acestora din stagnare, concurența este una dintre soluții, a arătat acesta.

„Lucrurile arată mai bine decât percepem noi. Dar arată bine peste tot? Nu. Avem companii care sunt performante, care au productivitate bună, care exportă, dar avem și sectoare în care avem companii mai leneșe, care stagnează, care nu au productivitate, nu sunt profitabile, nu se dezvoltă. Pentru acele zone din economia românească, una dintre soluții este concurența”, a mai arătat Chirițoiu.

Dezbaterea poate fi urmărită aici:

Proiecte legislative pentru sprijinirea mediului de afaceri

Pe agenda evenimentului s-au regăsit teme precum analiza situației economice actuale și proiecțiile economice pentru perioada următoare, vulnerabilitățile și oportunitățile din cadrul tabloului macroeconomic românesc, relația companiilor cu statul, implementarea strategiilor pentru menținerea unui mediu concurențial echilibrat, rolul pieței de capital în creșterea economiei românești și creșterea rezilienței economice a României în actualul context geopolitic.

Evenimentul s-a adresat în special antreprenorilor, investitorilor și altor profesioniști cu interes în domeniul economic, însă a fost deschis publicului larg. Viorel Băltărețu și colegul său de partid Claudiu Năsui, prezent de asemenea la dezbatere, au inițiat mai multe proiecte legislative pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum eliminarea plafonului de investiții pentru investitorii individuali-business angels și introducerea unei noi categorii de incubatoare de afaceri specializate în inovare digitală.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: