2024 aduce investiții în clădiri de patrimoniu și instituții de cultură. Bani pentru Teatrul Național Cluj-Napoca.

În anul 2024 urmează să aibă loc investiții în clădiri de patrimoniu și instituții de cultură, inclusiv la Opera și Teatrul Național Cluj-Napoca.

Clădirea Operei și Teatrului Național din Cluj-Napoca / Foto: Google Maps

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anunţat, vineri, că urmează în 2024 investiţii în clădiri de patrimoniu şi instituţii culturale şi a dat ca exemple Opera şi Teatrul din Cluj, Muzeul Naţional al României, Teatrul şi Biblioteca din Craiova, aşezămintele Brătianu, Vila Florica.

„Din perspectiva capacităţi statului român de a valorifica patrimoniul construit, trebuie să recunosc că am fost deficitari şi sunt clădiri spectaculoase, emblematice pentru identitatea noastră naţională, care se află într-un stadiu foarte avansat de degradare. (...) La Ministerul Culturii am găsit resurse extrem de limitate, dar în acelaşi timp şi o lipsă de aplecare pentru acest patrimoniu uriaş pe care noi îl avem ca ţară. Şi vă mărturisesc că din prima zi a mandatului am strâns toate echipele, am pus într-un coş tot efortul posibil, astfel încât proceduri de investiţii, resurse pe care le-am putea avea la dispoziţie, să fie canalizate pentru refacerea atât cât se poate, a patrimoniului construit", a spus ministrul Raluca Turcan.

Ea a menţionat că există banii pentru unele dintre aceste investiţii, precum Opera și Teatrul Național Cluj-Napoca: „Şi mă refer la Opera şi Teatrul din Cluj, mă refer la Muzeul Naţional de Istorie al României, mă refer la Teatrul din Craiova, Biblioteca din Craiova, aşezămintele Brătianu, Vila Florica sunt investiţii care vor începe anul viitor, fie prin pregătirea documentaţiei, (...) unele să le începem chiar noi, pentru că sursa de finanţare există. Există bani pentru a realiza o parte dintre aceste investiţii pe care le-am menţionat”, a declarat Turcan.

