Centrul Medical Transilvania S.R.L. anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul “Centru de Cercetare și Dezvoltare Privind Diagnosticul și Tratamentul Accidentelor Vasculare Cerebrale”

03.06.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA S.R.L. cu sediul în Str. Rene Rescartes nr.1-3, cod postal 400486, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, a finalizat la data de 03.06.2022 implementarea proiectului cu titlul „CENTRU DE CERCETARE SI DEZVOLTARE PRIVIND DIAGNOSTICUL SI TRATAMENTUL ACCCIDENTELOR VASCULARE CEREBRALE”, ID P_34_485, COD MYSMIS 121574, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 3 AXA 1/1.1.1./04.06.2018 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului este de 23,595,610.80 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 13,522,462.80 lei.

Locatia de implementare este situata in Municipiului Cluj-Napoca, Strada Rene Descartes, Nr.1-3, Judetul Cluj.

Proiectul de investitii in infrastructura de cercetare s-a derulat in perioada 04.06.2018-03.06.2022, (48 luni), obiectivul general al proiectului fiind dezvoltarea si modernizarea capacitatii si infrastructurii de CDI a societatii, realizabil prin infiintarea unui centru de Cercetare -Dezvoltare in domeniul Sanatatii privind una dintre cele mai raspandite cauze de morbiditate si mortalitate din Romania - accidentul vascular cerebral (AVC)-, cu departamente de cercetare specializate in care vor fi realizate studii privind urgentele neurovasculare.

Prin implementarea proiectului propus CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA urmareste derularea unor studii de cercetare-dezvoltare-inovare in vederea elaborarii protocolului medical imbunatatit pentru diagnosticul si tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, in vederea stabilirii de noi standarde ale sistemului de management de ingrijire a sanatatii (health care management) la nivelul Uniunii Europene.

Rezultatele finale ale proiectului sunt realizarea a 20 de laboratoare de cercetare medicala în cadrul carora s-au înființat 21 posturi de noi, laboratoare care au fost dotate cu echipamente medicale de inalta performanta.

Prin cercetările, investigațiile și tratamentele care se vor desfășura în cadrul centrului de cercetare si dezvoltare, cu ajutorul cercetătorilor angajați și a dotărilor din proiect, se urmărește derularea unor studii de cercetare-dezvoltare-inovare in vederea elaborarii protocolului medical imbunatatit pentru diagnosticul si tratamentul accidentelor vasculare cerebrale, in vederea stabilirii de noi standarde ale sistemului de management de ingrijire a sanatatii (health care management) la nivelul Uniunii Europene.

Date de contact:

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul social al CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA SRL din Str. Rene Descartes, Nr.1-3, cod postal 400486, municipiul Cluj-Napoca, persoană de contact dr. ABU ARIF KHALED MANIFI MOHAMED, Administrator, prin telefon la 0364.405.100 sau prin e-mail la khaledarif@yahoo.dk.

