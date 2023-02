Anunț începere proiect „Proiect GADGET SUDIO SRL” Cod SMIS 158280

22.02.2023

Anunț începere proiect „Proiect

GADGET SUDIO SRL”

Cod SMIS 158280

Societatea GADGET AUDIO SRL, , în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 12.12.2022 proiectul cu titlul „Proiect GADGET SUDIO SRL” în baza contractului de finanțare nr. 74/POC/411/AS, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul reparari echipamentelor electronice si optice, dupa pierderea suferite in contextual crizei economice generate de pandemia de COVID-9. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta dezvoltarea activitati prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de echipamente moderne, de ultima generatie, specific domeniului de activitate vizat.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

-Achizitia unor mijloace fixe performante specifice domeniului de activitate vizat, care vor asigura un nivel calitativ superior reparatiilor realizate, acestea contribuind la dezvoltarea verde a activitatii prin asigurarea unui proces de productie eficient, avand la baza rezultatele unor tehnologii de ultima generatie cu consum redus de energie electrica si utilizarea unei surse regenerabile datorita sistemului de panouri fotovoltaice.

-Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

-Mentinerea locurilor de munca existente in vederea reducerii fluctuatiei de personal, avand un impact pozitiv asupra activitatii societatii deoarece ii ofera stabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.579.537,42 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 1.170.541,61 lei, formată din:

FEDR/FC/FSE/ILMT: 980.515,72 lei și

lei și Buget național: 190.025,89 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 12.12.2022, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact

GADGET AUDIO SRL

Sediu social: Municipiul Cluj-Napoca, Strada P-ţa Unirii, Nr. 12, Ap. 6, Județ Cluj

Reprezentant legal: POP FLAVIU-DANIEL

Telefon: 0720600006

E-mail: flaviu.pop@me.com