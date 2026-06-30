Palatul Teleki din Cluj-Napoca va fi reabilitat cu 67 mil. lei. Alin Tișe: „Conservăm monumente istorice care dau farmec Clujului”.

Va fi reabilitat Palatul Teleki din Cluj-Napoca. Investiția este de aproximativ 67 mil. lei, iar Consiliul Județean (CJ) Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiect.

67 mil. lei pentru reabilitarea Palatului Teleki din Cluj-Napoca | Foto: Consiliul Județean Cluj

Palatul Teleki din centrul municipiului Cluj-Napoca va fi reabilitat cu aproximativ 67 de milioane de lei.

Consilierii județului Cluj au aprobat, marți, 30 iunie 2026, indicatorii tehnico - economici pentru realizarea lucrărilor de investiții la imobilul situat în municipiul Cluj – Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7 - Palatul Teleki.

Alin Tișe: „Conservăm monumente istorice care dau farmec Clujului”

„Este de datoria noastră să conservăm aceste monumente istorice care dau farmec Clujului, facilitând, în același timp, accesul comunității la servicii culturale, educaționale și informaționale de calitate. Ne dorim ca procesul de reabilitare a palatului Teleki să se deruleze cât mai rapid, pentru a-l putea reda comunității”, a spus președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

67 mil. lei pentru reabilitarea Palatului Teleki din Cluj-Napoca

Valoarea totală estimată a investiției este de 67.471.717,46 lei (TVA inclus), din care contribuția estimată pentru județul Cluj este de 24.519.222,12 lei (TVA inclus), reprezentând 36,34% din valoarea proiectului. Acest procent este rezultatul faptului că județul Cluj, prin Consiliul Județean, deține o cotă-parte de 36,34 % din imobil, restul dreptului de proprietate fiind deținut de municipiul Cluj-Napoca, cu o cotă parte de 37,01%, precum și de persoane fizice/juridice private, care dețin o cotă parte de 26,65%.

Investiția are ca obiectiv refuncționalizarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 7, cunoscut sub denumirea de Palatul Teleki și revenirea în incinta imobilui a Filialei Bibliotecii Județene „Octavian Goga”. De asemenea, din perspectiva culturală, proiectul urmărește conservarea și valorificarea unui monument istoric reprezentativ, precum și integrarea acestuia în circuitul turistic cultural al municipiului și al județului - Palatul Teleki.

Pas înainte pentru reabilitarea Palatului Teleki din Cluj-Napoca

Conform documentației tehnice, investiția va cuprinde intervenții ample asupra structurii și instalațiilor clădirii.

Intervenții la Palatul Teleki din Cluj-Napoca:

fundații continue noi pentru pereții anexei istorice de pe latura vestică

lucrări de sistematizare a terenului pentru evacuarea apelor pluviale

consolidarea pereților de la parter și etaj

refacerea stâlpilor degradați

amenajarea spațiului destinat unui ascensor și consolidarea planșeele boltite peste parter și parțial peste etaj

De asemenea, vor fi restaurate șarpanta, tâmplăria și fațadele imobilului, iar instalațiile electrice, sanitare, de canalizare, precum și instalațiile termice și cele de iluminat vor fi înlocuite integral.

„Lucrările propuse vor conduce la îmbunătățirea semnificativă a stării tehnice, structurale și funcționale a clădirii, astfel încât aceasta să poată fi utilizată în condiții de siguranță. Consolidarea, reabilitarea și restaurarea monumentului vor contribui la conservarea valorii sale istorice și arhitecturale, prevenind degradarea și asigurând transmiterea acestui patrimoniu către generațiile viitoare”, potrivit Consiliului Județean Cluj.

Conform sursei citate, procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru obiectivul: „Elaborare D.A.L.I. și documentație pentru autorizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare, recompartimentare interioară și schimbare de destinație în imobil mixt, amenajare curte, refacere împrejmuire și organizare de șantier” la imobilul situat în municipiul Cluj – Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7 a fost demarată în anul 2025. În etapa următoare vor fi elaborate proiectul tehnic și documentația necesară execuției lucrărilor.

Consiliul Județean Cluj amintește că Palatul Teleki reprezintă unul dintre cele mai valoroase exemple de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste din municipiul Cluj-Napoca. Edificiul a fost construit între anii 1790 și 1795, la inițiativa contelui Adam Teleki al II-lea, după planurile arhitectului Joseph Leder. În anii 1930, palatul a intrat în posesia Bisericii Romano-Catolice. În perioada regimului comunist, clădirea a fost naționalizată și a găzduit un internat și locuințe familiale. În prezent, Palatul găzduiește Filiala „Kogălniceanu” a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, dar din cauza deteriorării accentuate aceasta a fost mutată provizoriu în alt imobil.

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