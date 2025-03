Primele „insule ecologice” digitalizate, funcționale la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Intrăm și noi în rând cu lumea bună”

Vineri, 28 martie, au fost puse în funcțiune primele 55 de „insule ecologice” digitalizate, parte a unui proiect amplu de gestionare inteligentă a deșeurilor. Este vorba despre un sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor.

Primele „insule ecologice” digitalizate, funcționale la Cluj-Napoca| Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Aceste insule ecologice sunt o parte importantă a unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează instalarea a 350 de unități de colectare selectivă pe întreg teritoriul orașului (245 vor fi amplasate în 2025). Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 18.694.100 lei, echivalentul a 3.800.000 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3.551.879,00 lei.

Cluj-Napoca va beneficia de două tipuri principale de insule ecologice supraterane:

• Tip 1: unități supraterane încasetate, fiecare fiind dotată cu 5 containere de 1,1 metri cubi.

• Tip 2: unități supraterane compuse din cinci containere individuale cu sistem de golire în partea inferioară.

Emil Boc: „Sunt mult mai curate, sunt ecologice, sunt digitale”

Potrivit primarului Emil Boc, 55 de insule din cele 245 au fost deja amplasate pe diferite străzi din Cluj-Napoca. Aceste insule au 5 fracții de colectare selectivă a deșeurilor, 2 noi decât până în prezent: BIODEGRADABIL (Se pot arunca legume, cereale, pâine, plante, coji de ouă, etc. Nu se poate arunca aici carne) și REZIDUAL (Se pot arunca reziduri de la animale de case, conținut sac aspirator, scutece, mucuri țigară, etc. Nu se aruncă deșeuri medicale, periculoase, pământ, etc.).

Totodată, clujenii vor primi și un pliant care să explice cum se face colectarea selectivă a gunoiului menajer.

Emil Boc la prezentarea insulelor ecologice digitalizate | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

„Suntem pe strada Iugoslaviei, unde am pus în aplicare unul dintre primele puncte gospodărești ecologice și digitale, cum se numesc în termenii științifici insule ecologice digitalizate. Adică sunt varianta modernă a punctelor gospodărești vechi. Sunt mult mai curate, sunt ecologice, sunt digitale și putem să ținem o evidență mai clară a modului în care colectăm selectiv și depunem deșeurile. Deci e una din primele locații din Cluj și fac precizarea că în acest moment am amplasat în Cluj-Napoca, 55 de insule digitalizate pe 5 fracții, așa cum le vedeți aici. Rezidual, biodegradabil, plastic metal, hârtie carton și sticlă. În 55 de locații din oraș se află astăzi. Vom amplasa 245 anul acesta și până la mijlocul anului viitor 350 și alte modele, altele decât cele existente astăzi”, a declarat primarul Emil Boc.

Insulele ecologice digitale | Foto: Ana Greavu - monitorulcj.ro

Acces doar pe bază de cartelă

Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat un număr de 200 de cartele de acces. Cei care pierd cartela pot să obțină una noua, contra cost, de la primărie.

„Cum se procedează? Prima dată ai cartela aceasta, pe care, repet, fiecare familie o primește. Apeși butonul acces, apropii cardul de accese și în acest moment poți accese scuba pentru a putea să introduci aici, așa cum am precizat, deșeul biodegradabil despre care am vorbit. Aici l-ai introdus, ai închis scuba și în acest moment s-a închis și gata. Nu mai poate fi deschis de către tineri dacă utilizezi cartela sau de către următorul utilizator. Securizat, nimeni nu poate să intre în gunoaie. Totul este, repet, frumos și curat (…) Dragi clujeni, pe această cale, așa cum am spus, să intrăm și noi în rând cu lumea bună. Știu că va fi greu la început, va fi un pic inconfortabil. Mi-am uitat cartela, am plecat cu gunoi, mă duc înapoi acasă, îmi iau cartela. Dacă am uitat cartela, iau telefonul, nu mă descurc la început, cum nu m-am descurcat niciodată de prima dată, dar la a doua vă asigur că vă descurcați și funcționează. Trebuie să aveți încredere, trebuie să aveți răbdare, ca orice proces nou cere un pic de înțelegere, dar face diferența”, a adăugat edilul.

În aprilie 2023, Municipiul Cluj-Napoca aproba documentația pentru finanțarea a 80 de insule ecologice supraterane digitalizate pentru deșeuri. Proiectul este în valoare de 1.120.000 euro.

