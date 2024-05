Harta autostrăzilor din România în 2030. Câți kilometri de drum de mare viteză vor fi dați în folosință?

Harta autostrăzilor din România în 2030. E posibil ca la finalul anului 2030, să avem 2.662 km de autostradăzi.

Harta autostrăzilor din România în 2030/ Foto: 130km.ro

Harta autostrăzilor din România în 2030.

Harta cu autostrăzile din România/ Sursa: 130km.ro

- Ce e verde e funcțional. Total : 1.101km

- Ce e portocaliu - se lucrează acum și avem date de finalizare (Totul va fi gata în 2024-2028). Total : 797km

- ce e cu negru - se licitează acum. Total 214km. Termen sigur înainte de 2030.

În plus - anul ăsta ONG-urile ne zic ca vor fi scoase la licitație încă cel puțin 450km cu termen de finalizare pana in 2030 (120km pe A8 montan; Pașcani - Suceava - Siret 120km; Craiova - Filiași - Târgu Jiu aproximativ 120km ; Bacău - Piatra Neamț, Focșani - Brăila, etc. Anul viitor sperăm și la Târgu Neamț - Iași - Ungheni, alți 100 km. Total - 550km.

Toate cu termen până în 2030.

Deci e posibil, la finalul anului 2030, să avem 1.101 km existenți + 797 + 214 + 550 = 2662km

Singura problema rămasă, deja clasică, va fi București - Brașov și legătura dintre Transilvania și Moldova.

