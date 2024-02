Alin Tișe: „Cluj Arena este un motor pentru viața culturală și sportivă a comunității noastre”

Cluj Arena demonstrează că nu este doar un simplu stadion, ci un adevărat motor pentru viața culturală clujeană, a declarat președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe .

Cluj Arena. Sursa foto: Facebook/ Cluj Arena

Cluj Arena, locul unde „U” Cluj joacă meciurile de fotbal, a fost construit între 2009-2011, iar în acea perioadă, țara noastră nu avea stadioanele pe care le are astăzi. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că s-au investit zeci de milioane de euro, cu scopul de a pune arena la dispoziția tuturor clujenilor.

„Cluj Arena a fost construită între anii 2009-2011, iar la aceea vreme România nu avea stadioanele pe care le are astăzi. Nici la Craiova, la București. Atunci am investit aproximativ 35 de milioane de euro în arenă, cu scopul clar de-al pune la dispoziția tuturor clujenilor. Am avut multe critici, pentru că multă lume considera că nu era oportun să avem acea arenă, dar eu mă bucur că am putut să o construim pentru că iată, după câțiva ani, arena începe să se autofinanțeze”, a spus Tișe într-o intervenție la televiziunea publică.

De asemenea, președintele CJ Cluj a amintit de faptul că în viitor ar urma să se construiască un mall, proiectul Cluj Arena urmând să fie extins.

„Este important să găsim resurse alternative. Clujenii să poată să vadă și un meci de fotbal, dar și să meargă la cumpărături. Vrem să extindem și să completăm proiectul Cluj Arena prin construirea unor spații commerciale și respectiv la zona zero a arenei sa construim un mall care sa ofere societăților private să-și desfășoare anumite activități în această zonă”, a conchis președintele CJ Cluj.

Consiliul Județean Cluj a încasat 5,9 milioane de lei din evenimentele desfășurate pe stadionul de lângă Parcul Central din Cluj-Napoca în 2023. Încasările sunt din chirii permanente, închirieri ale sălilor de sport sau conferințe, dar și „activități legate de concerte și parcare”.

„Procentul total al încasărilor provenite din evenimente sportive în ultimii cinci ani se ridică la aproximativ 19%. În anul 2023 au avut loc 26 de evenimente sportive, alte tipuri de evenimente: conferinţe, petreceri private, expoziţii, evenimente culturale şi artistice, precum şi festivaluri. Numărul total de evenimente organizate în 2023 a fost de 98”, au mai precizat reprezentanţii CJ Cluj în urmă cu ceva timp.

Articol scris de ANDREI NARIȚA

