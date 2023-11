Cluj-Napoca, schimb de experiență cu orașe europene importante pe tema integrării migranților

Consilierii locali clujeni vor dezbate, la ședința de săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre pentru aprobarea participării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Welcome and Empowerment for Local Dignified Integration” (Bun venit și abilitare pentru integrarea cu demnitate a migranților la nivel local).

Municipalitatea argumentează că obiectivul acestui proiect este utilizarea principiilor guvernanței participative pentru a descoperi împreună cu toate părțile interesate cum pot fi garantate condițiile de primire demne pentru noii veniți și cum se poate facilita integrarea cu succes a acestora în societățile gazdă. Planurile de acțiuni integrate vor cuprinde măsuri sociale economice și culturale, reflectând valorile românești și europene. Conform municipalității, migranții nou veniți sunt adesea marginalizați, iar autoritățile locale se străduiesc să le satisfacă nevoile. Inițiativa va reuni autorități locale din 10 orașe europene pentru a dezvolta planuri de acțiune ce vor integra noi soluții care să garanteze condiții de primire a acestora. Durata de implementare a proiectului este până la 31.12.2025. Partener principal este orașul Utrecht (Olanda). Ceilalți parteneri sunt: Sosnowiec (Polonia), Fundao (Portugalia), Albacete (Spania), Timișoara, Cluj-Napoca, Osejek (Croația), Lampedusa (Italia), Liege (Belgia), Seine-Saint-Denis( Franța)

Viceprimarul Dan Tarcea: “Este o ocazie bună de a învăța unii de la alții”



Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca a precizat, pentru monitorulcj.ro, care sunt avantajele acestui proiect.

“Este vorba de un proiect, URBACT, este cea de-a patra ediție a proiectului, este un proiect care se desfășoară între anii 2021-2027, are mai multe etape. Fiecare etapă este alocată unei anumite categorii. Se desfășoară împreună cu alte nouă orașe europene, orașe fanion în Uniunea Europeană.



În cazul acestui proiect discutăm de o sumă de 849.000 de euro, care este împărțită astfel: 64.400 revine Primăriei municipiului Cluj-Napoca, iar o altă parte este finanțată de către Fondul European de Dezvoltare Regională, împreună cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Trei entități participă la finanțarea acestui program.

Ne dorim să fie concepute câteva planuri și de asemenea, să fie dezvoltate strategii de dezvoltare urbană durabilă, prin acest proiect ne propunem să vedem ce facem cu migranții, adică cum găsim soluții pentru ei, ca să nu devină o problemă așa cum sunt în alte orașe ale Europei și lumii, astfel încât să îi putem integra cât mai ușor în societate.

Va fi un schimb de bune practici între municipiul Cluj-Napoca și celelalte orașe partenere europene, pentru a găsi soluții comune iar după aceea ne dorim să creăm un sistem local de integrare care să gestioneze aceste fluxuri de migranți cauzate de crize. De asemenea, ne dorim să creăm un grup local URBACT care să fie format din autoritățile locale și toate aceste lucruri să fie încununate cu elaborarea unui plan de acțiune integrat unde să fie transpuse toate aceste politici și cunoștințe dobândite în schimbul de experiență. Privim cu încredere acest proiect, pentru că eu cred că este o ocazie excelentă ca prin bani europeni să căpătăm experiență. România nu are experiență în această direcție, ca să știm cum să procedăm în situații de criză. Nu am avut până acum situații de criză majore, am fost încercați cu situația migranților din Ucraina, cărora a trebuit să le asigurărm condițiile de cazare, masă, integrarea lor la școală, locuri de muncă, dar nu a fost o situație grea sau fără ieșire. De aceea cred că este o ocazie bună de a învăța unii de la alții”, a spus Dan Tarcea.

