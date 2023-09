Când vom avea școli noi în zona metropolitană? Emil Boc: „Este pasul spre normalitate care trebuia făcut demult”

Zona metropolitană a Clujului are nevoie de noi școli, grădinițe și creșe. În municipiu, în ultimii zece ani au fost construite echivalentul a șase școli, dar elevii au nevoie în continuare de condiții de studiu moderne.

Elevi în sala de clasă/Foto: pexels.com

În deschiderea ședinței de Consiliu Local de joi, primarul Emil Boc a declarat, în contextul începutul de an școlar care se apropie, că în municipiul Cluj-Napoca au fost realizate echivalentul a șase școli noi cu peste 400 de elevi fiecare.

Primăria a extins o serie de unități de învățământ preuniversitar și a relizat corpuri noi la școlile din cartiere.

Astfel, în anul școlar 2023-2024, în Cluj-Napoca, elevii vor dispune de noi condiții de studiu în unitățile de învățământ modernizate, precum este cazul Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din cartierul Iris, a Școlii Gimnaziale „Iuliu Hațieganu” din cartierul Mănăștur sau a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”.

În schimb, în cartierele noi, precum Borhanci și Bună Ziua, administrația locală va realiza noi unități de învățământ preuniversitar.

„În ultimii 10 ani, la Cluj, s-au construit echivalentul a șase școli cu peste 400 de elevi fiecare.

Vor fi școli noi în Borhanci și în Bună Ziua, acolo unde configurația cartierului permite, întrucât sunt cartiere noi”, a explicat Emil Boc.

Edilul a arătat că populația municipiului nu a crescut în ultimul deceniu, în schimb presiunea pe unitățile de învățământ din oraș a venit din zona metropolitană.

„Toți sunt clujeni”

În Consiliul Local, primarul a apreciat eforturile depuse în localitățile limitrofe ale Clujului pentru realizarea de noi școli, grădinițe și creșe, precum este cazul comunei Florești, unde administrația are mai multe proiecte pentru creșterea numărului de locuri în școli, prin lucrări de extindere ale unităților de învățământ existente sau prin realizarea de noi școli.

Potrivit lui Emil Boc, proiectele de infrastructură școlară din zona metropolitană a Clujului reprezintă o „normalitate”, pentru care demult trebuiau întreprinse măsuri concrete.

„Evident, am fost nevoiți datorită solicitării suplimentare de elevi din municipiu, deși populația orașului nu a crescut în ultimii zece ani, datele de la ultimul recensământ confirmă acest lucru, dar noi am construit șase școli în plus.

Diferența vine din faptul că, în zona metropolitană nu s-a construit la timp creșe, școli și grădinițe. Aceasta este realitatea crudă pe care o avem.

Toată presiunea a venit spre municipiu. Și atunci am fost nevoiți să triplăm numărul de locuri în creșe, de la 500-1.500, să construim în fiecare an câte o creșă.

Dar ne facem treaba, pentru că toți sunt clujeni. Indiferent unde locuiesc, fie și în zona metropolitană, și de aceea municipiul Cluj-Napoca n-a ezitat să utilizeze fondurile europene sau de la bugetul local pentru a face față la această nevoie.

În zona metropolitană a crescut exponențial populația în unele comune, precum este cazul Floreștiului. Ne bucurăm să vedem că la ora aceasta se desfășoară activități consistente de construcție de școli și în zona metropolitană.

Este pasul spre normalitate care trebuia făcut demult. Dar e bine că se face, astfel încât să intrăm într-o normalitate deplină a actului educațional, ca fiecare copil să aibă acces la educație”, a declarat Emil Boc.

Potrivit structurii anului şcolar 2023-2024, luni, 11 septembrie, este deschiderea oficială a noului an de învățământ, care se va încheia pe 21 iunie 2024.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: