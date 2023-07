Începe construcția park&ride-ului de la Aeroport. A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor

Primarul Emil Boc a semnat miercuri dimineață contractul pentru execuția lucrărilor la „Park&Ride” de la Aeroport cu firma TCI Contractor General SA.

A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la park&ride-ul de la Aeroport. FOTO: Facebook/ Emil Boc

A fost semnat contractul pentru construcția park&ride-ului de la Aeroport, a anunțat primarul Emil Boc miercuri. Executantul lucrării este TCI Contractor General SA, iar valoarea constractului, peste 12 milioane de euro.

Investiția trebuie finalizată în 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Așadar, park&ride-ul trebuie să devină funcțional încă de vara viitoare.

„Începem construcția unui nou parking in Cluj-Napoca! Am semnat contractul pentru execuția lucrărilor la «Park & Ride» de la Aeroport. Am semnat astăzi contractul pentru execuția lucrărilor la «Park & Ride». Valoarea contractului este de peste 12 mil. euro, iar durata de execuție este de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Executantul este TCI Contractor General SA”, a transmis primarul Emil Boc.

A fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor la park&ride-ul de la Aeroport. FOTO: Facebook/ Emil Boc

În incinta amenajată au fost prevăzute 863 de locuri de parcare, din care:

- 37 de locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;

- 30 de locuri de parcare pentru autovehicule electrice și hibride;

- 788 locuri de parcare pentru autovehicule;

- 8 peroane pentru autobuze.

Park&ride-ul de la Aeroport va avea 863 de locuri de parcare. FOTO: Facebook/ Emil Boc

În cadrul proiectului, vor avea loc următoarele intervenții:

- amenajarea accesului din drumul național și a unei platforme pentru zona de parcare;

- pentru mijloacele de transport se amenajează stații echipate cu dotările și infrastructura necesară desfășurării activităților specifice;

- amenajarea unui terminal tip autogară, care va cuprinde Corp C1 - clădire terminal și copertinã, Corp C2 - copertină autocare și piațetă publică;

- accesul se asigură din strada Traian Vuia către platfoma pentru staționare și către zona de autogara.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: