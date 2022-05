Lideri europeni din domeniul economiei sociale, la o conferință de amploare desfășurată în România (P)

Pe 13 mai, luna economiei sociale în România și Republica Moldova, Iașul este din nou gazda celui mai important eveniment dedicat economiei sociale din regiunea România - Republica Molodova - Ucraina.

Fundația "Alături de Voi" România (ADV România) organizează, pentru al doilea an consecutiv, o nouă ediție a Conferinței Europene de Antreprenoriat Social - Enterprising for Tomorrow.

Date exclusive, studii de caz și modele de succes dintr-un nou curent care schimbă lumea de business. Aceste sunt câteva dintre subiectele celei de-a doua ediții a Conferinței Enterprising for Tomorrow: Social Entrepreneurship & Youth Engagement Conference 2022. Evenimentul are un concept unic și include 12 ore de transmisie live, două sesiuni plenare și workshop-uri cu antreprenori sociali din România, Republica Moldova și Ucraina. Conferința va avea loc în format hibrid: fizic (Palas Mall Iași) și online live pe Zoom și Facebook, cu traducere simultană în trei limbi (română, rusă, engleză).



Invitați de prestigiu din UE

Conferința va aduce în atenție un domeniu cheie aflat pe agenda publică a Comisiei Europene și va reuni importanți lideri europeni din domeniul economiei sociale, reprezentanți ai autorităților naționale și europene, precum și antreprenori care transformă comunitățile prin inovare socială. Printre invitați se numără Antonella Noya, șef al Unității de Economie Socială și Inovare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Víctor Meseguer, director Social Economy Europe (SEE) sau Dana Verbal, Team Leader pentru Economie Socială, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL), Comisia Europeană.

„Enterprising for Tomorrow” devine astfel singura conferință din România și țările Parteneriatului Estic la care vor participa doi dintre experții care au contribuit la elaborarea Planului de Acțiune pentru Economia Socială, lansat de Comisia Europeană în decembrie 2021.

45 de povești de succes la Cinemateca Economiei Sociale

Partea a doua a evenimentului este dedicată Cinematecii Economiei Sociale. Desfășurat în Atrium (Palas), începând cu ora 18.00, evenimentul își propune să prezinte poveștile a 42 de întreprinderi care au luat naștere în cadrul proiectului „Acceleratorului de întreprinderi sociale”, derulat de ADV România și 3 întreprinderi sociale dezvoltate de organizatorii evenimentului: UtilDeco, WISE.travel și JobDirect. În aceeași zi vor putea fi cunoscuți și liderii care stau în spatele acestor business-uri și care au crezut că impactul social și profitul economic se pot îmbina în cadrul aceleiași afaceri.

Buy for Good Expo - o expoziție inedită dedicată antreprenorilor sociali

Nu în ultimul rând, tot pe 13 mai, va fi organizată și prima expoziție din România dedicată exclusiv întreprinderilor care au un impact pozitiv în comunitate. În cadrul Buy for Good Expo, vizitatorii vor putea descoperi produse și servicii create cu grijă față de oameni, mediu și comunitate. Fiecare achiziție de la aceste întreprinderi sociale va însemna o investiție în comunitate, pentru că 90 la sută din profit este reinvestit pentru îndeplinirea misiunii sociale.

Peste 1.200 de participanți online și fizic

Organizatorii își doresc ca acest eveniment să devină o bornă importantă în misiunea de a inspira în dezvoltarea a cât mai multe întreprinderi prietenoase cu omul, mediul și comunitatea. La ediția din acest an, desfășurată în format hibrid, se estimează un număr de 1.000 de participanți online și peste 150 în sală. Sunt așteptați invitați România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia și alte țări ale UE.

De ce economie socială?

Sectorul economiei sociale crește de la an la an și devine un pilon esențial în dezvoltarea echilibrată a economiei globale. Este și motivul pentru care ADV România crede cu tărie că rolul acestui sector trebuie să fie tot mai bine conturat. „În fiecare zi, aproximativ 2,8 milioane de întreprinderi sociale din Europa oferă soluții concrete și inovatoare la principalele provocări cu care ne confruntăm. Acestea creează și mențin locuri de muncă de calitate, contribuie la incluziunea socială și pe piața muncii a grupurilor dezavantajate și la asigurarea egalității de șanse pentru toți, stimulează dezvoltarea economică și industrială durabilă, promovează participarea activă a cetățenilor în societățile noastre, joacă un rol important în cadrul sistemelor de protecție socială din Europa și revitalizează zonele rurale și zonele depopulate din Europa. Economia socială sprijină eforturile de integrare a tinerilor și a grupurilor dezavantajate pe piața forței de muncă și în societate în general. Recunoscând rolul acestui sector, ne-am propus, ca anual să organizăm acest eveniment european și să aducem la masa dialogului oameni cu viziune, promotori și arhitecți al afacerilor sociale care generează impact social și economic în comunitate”, a declarat Angela Achiței, antreprenor social și președinte ADV România.

Prin conferința din 13 mai, Iașul face din nou dovada că poate pune pe harta Europei modele de bune practici în economia socială, după ce, în 2016, a adus în România premiul EY Social Entrepreneur of the Year. Acum găzduiește un nou eveniment de anvergură, dedicat exclusiv sectorului economiei sociale. Participarea este gratuită, prin înregistrarea pe site-ul oficial al conferinței.

—--

Conferința este organizată de Fundația ADV România, cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectelor ”EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership”, ”AFIN – Instituția de finanțare alternativă din România dedicată sectorului de economie socială” și ”Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”.