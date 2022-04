Robotul de curățenie ROIDMI EVE PLUS curăță și aspiră prin casă, iar apoi elimină singur deșeurile culese, anihilând factorii chimici și biologici (P)

Până unde poate ajunge dezvoltarea explozivă a tehnologiei contemporane? Unii ar răspunde că până acolo unde nimeni nu ar mai trebui să dea cu aspiratorul!

Deși poate afirmația aceasta poate fi privită drept o glumă, nu este așa. Ea se referă la un fapt cât se poate de serios. Iar produsele ROIDMI reprezintă cea mai elocventă dovadă.

Mai mult decât atât, compania ROIDMI vine cu o nouă propunere: robotul (stația) ROIDMI EVE PLUS realizează automat eliminarea murdăriei strânse în timpul aspirării și o neutralizează chimic și biologic.

Cum se întâmplă aceata? Robotul se va andoca la stație și va goli deșeurile prin conducta scurtă inovatoare situată în spate. În comparație cu modelele tradiționale, lungimea este redusă aproape la jumătate, zgomotul este mult mai mic, iar eficiența de eliminare este mai mare. Sacul de praf închis cu o capacitate de 3 litri necesită înlocuire doar o dată la 60 de zile.

Această soluție tehnică este convenabilă și ferește utilizatorul de contactul cu factorii declanșatori de alergii. Astfel, după eliminarea deșeurilor pornește sistemul de sterilizare, care anihilează paraziții obișnuiți (cum ar fi acarienii de praf), microbii (cum ar fi Escherichia coli, Candida albicans și Staphylococcus aureus), substanțele chimice toxice (cum ar fi amoniacul, formaldehida, benzenul și TVOC) și elimină mirosul de țigară și parfum etc. Iar progresul operațiunii este afișat în timp real pe ecranul LED al stației.

În ceea ce privește caracteristicile și parametrii ROIDMI EVE PLUS, aparatul are trei moduri de curățare și anume: 1. aspirator, 2. vacuum și mop și 3. mop.

Versiunea originală albă a robotului are o putere de aspirare de 2.700 p.a., iar noua versiune închisă la culoare are 3.200 p.a.

În ceea ce privește ștergerea, rezervorul de 250 ml este controlat electronic și eliberează apa uniform, conform celor trei setări care pot fi utilizate. Stația poate curăța până la 250 de metri pătrați într-o singură cursă. Această performanță este posibilă datorită faptului că stația este prevăzută cu o baterie puternică, cu o capacitate de 5.200 mAh și cu autonomie de 250 de minute, adică de peste patru ore.

Ca realizare tehnică, robotul de aspirat ROIDIMI EVE PLUS este o bijuterie a ingineriei de astăzi. El este capabil să încetinească și să evite obstacolele întâlnite în cale, cu ajutorul senzorului IR și, de asemenea, este echipat cu senzori anti-lovire. El este dotat cu 18 senzori care asigură navigarea în spațiu și cu un sistem de localizare simultană și algoritm de cartografiere (SLAM).

ROIDMI EVE PLUS este capabil să urce praguri de până la doi centimetri înalțime, apelând la o soluție tehnică foarte ingenioasă: robotul se balansează stânga-dreapta până reușește să escaladeze pragul.

