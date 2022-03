Whisky-ul cu o vechime de 26 de ani, doar pentru inițiați! Iată ce proprietăți are gustul său deosebit! (P)

Scoția este una dintre primele țări al căror nume îți vin în minte atunci când te gândeșți la whisky.

Mai mult, brandul scoțian Glenfiddich este unul dintre cei mai cunoscuți producători de această băutură din întreaga lume. Magazinul online BeiCeVrei ti-a pregătit un sortiment inedit produs de această distilerie – mai exact, este vorba de varianta care se mândrește cu nu mai puțin de 26 de ani vechime.

Însă, înainte de a te bucura de gustul unic al unei tării nemaipomenite, trebuie să descoperi maimulte atât despre compania care îl produce, cât și despre proprietățile care îl caracterizează. Așadar, iată ce trebuie să știi pentru a savura cum se cuvine o băutură cu o vechime de peste 26 de ani!

Scurt istoric al unei distilerii scoțiene de succes mondial

Povestea Glenfiddich își are originile în secolul al XIX-lea, mai exact în anul 1886, când William Grant pune bazele unei afaceri de familie. Cei zece membri ai familiei au construit de la zero propria distilerie, căreia i-au dat numele de Glenfiddich, din galeză Valea Cerbului (Valley of the Deer). Construirea distileriei a durat un an, însă povestea sa continuă până în ziua de azi, când au trecut peste 130 de ani de la începuturile sale.

Istoria distileriei de whisky a fost extrem de tumultoasă, în ciuda succesului de care s-a bucurat dintotdeauna. Familia Grant nu oprește producția de whisky în ciuda provocărilor apărute de-a lungul vremii, războaiele, prohibiția și criza fiind doar câteva dintre acestea. Depășind fiecare moment dificil cu grație și putere, distileria Glenfiddich, din regiunea scoțiană Speyside, a rămas fidelă valorilor care au consacrat-o: tradiția, autenticitatea, atenția la detalii și respectul pentru munca familiei Grant.

Experiența Glenfiddich – Scotch Single Malt 26 Years Old

Pentru a onora și sărbători succesiunea familiei Grant la conducerea distileriei, compania a creat un sortiment unic pe piață. Glenfiddich Single Malt 26 yo a fost păstrat, după cum îi indică și numele, pentru 26 de ani în butoaie de bourbon. Astfel, procesul de maturare al băuturii s-a desfășurat în tihna în butoaie confecționate din stejar american.

Valoarea unui whisky este determinată, printre altele, și de vechimea sa. Astfel, sortimentul Glenfiddich Single Malt de 26 ani reprezintă o băutură de excepție, care trebuie savurată în tihnă. Descoperă, în cele ce urmează, care sunt caracteristicile care definesc această băutură de top!

Aspect: Auriu.

Auriu. Miros: Tăria cu o vechime de 26 ani își face simțită prezența printr-un miros discret de caramel și biscuiți cu ovăz. În continuare, aceasta te cucerește prin arome de ierburi, citrice și alte condimente. Treptat, se dezvăluie un miros deosebit, în care simți urme de păstăi de vanilie și fructe uscate.

Tăria cu o vechime de 26 ani își face simțită prezența printr-un miros discret de caramel și biscuiți cu ovăz. În continuare, aceasta te cucerește prin arome de ierburi, citrice și alte condimente. Treptat, se dezvăluie un miros deosebit, în care simți urme de păstăi de vanilie și fructe uscate. Gust: Încă de la bun inceput, sortimentul maturat pentru 26 de ani se face remarcat prin note persistente de alcool rafinat, în care au rămas urme de condimente, scorțișoară și vanilie. Cu o paletă largă de arome, care se complimentează reciproc, acest sortiment de whisky te seduce prin gustul său de mere, piper negru, lemn dulce și tanini seci de stejar. Oferind o simfonie a simțurilor, băutura abundă în note amare, lemnoase, compensate de arome dulci, de ananas, lămâi și litchi.

Încă de la bun inceput, sortimentul maturat pentru 26 de ani se face remarcat prin note persistente de alcool rafinat, în care au rămas urme de condimente, scorțișoară și vanilie. Cu o paletă largă de arome, care se complimentează reciproc, acest sortiment de whisky te seduce prin gustul său de mere, piper negru, lemn dulce și tanini seci de stejar. Oferind o simfonie a simțurilor, băutura abundă în note amare, lemnoase, compensate de arome dulci, de ananas, lămâi și litchi. Finish: În încheiere, vei fi surprins de notele de fructe de litchi, nectar de pepene și biscuiți rumeniți, totul urmat de o notă subtilă, dar persistentă, de stejar ars.

Însă cuvintele nu pot cuprinde în totalitate experiența oferită de o băutură atât de specială! Astfel, nu mai rămâne decât să accesezi magazinul online BeiCeVrei, unde vei descoperi acest sortiment de whisky la un preț excepțional! Comandă acum, iar produsul va fi livrat în cel mai scurt timp posibil la adresa indicată!

