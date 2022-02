Un clujean la antipozi. Cum a ajuns Raul Pașcu la recunoașterea internațională în domeniul cyber-security

Clujeanul Raul Pașcu spune că, încă din copilărie, a visat să ajungă în Australia.

În imaginația lui, continentul era un ținut fabulos, magic, în care mai ajunsese cineva din familia lui: bunicul din partea mamei. Bunic care l-a inspirat și care i-a hrănit dorința de ajunge acolo cu poveștile despre un ținut în permanență însorit, familiar, un loc de perpetuă vacanță și pe care ți l-ai dori să fie casa ta.

„Și, iată, acum sunt de trei ani în Australia”, spune Raul Pașcu, adăugând că privește acest lucru ca pe un vis împlinit. Crescut în urbea de pe malurile Someșului, Raul a urmat cursurile liceului Șincai, la secția de informatică a școlii. „În școală, am făcut engleză și informatică și această pregătire m-a ajutat ca, la terminarea liceului, să devin antreprenor. Mi-am deschis, împreună cu un prieten, o firmă de IT și grafic design, am construit website-uri pentru clienți locali și internaționali, încercând să mă profesionalizez, astfel încât să reușesc să-mi construiesc o carieră de succes”, rememorează Raul Pașcu.

Atent la toate oportunitățile de specializare, tânărul clujean a descoperit că poate urma cursuri de masterat în Australia. „Cum toată viață mi-am promis că, dacă voi avea posibilitatea să plec undeva în străinătate, acel loc va fi Australia, nu am mai avut nicio îndoială că trebuie să accept oferta de masterat la Universitatea Edith Cowan University din Perth”, spune Raul Pașcu. Acest masterat, spune tânărul plecat din Cluj, este unul dintre cele mai ample programe de cercetare și formare în domeniul cyber security din Australia și, totodata, unul dintre colectivele recunoscute international în acest domeniu.

Așa se face că, în urmă cu trei ani, Raul și-a cumpărat bilet de avion și a aterizat la Perth, capitala Australiei de Vest, cel mai mare stat australian. „A fost un sentiment ciudat când am coborât din avion în Australia: era atât de multă lumină, o atmosferă de vacanță atât de plăcută și, în același timp, am avut sentimentul că nici nu am plecat atât de departe”.

Din momentul în care a pus piciorul la antipozi, clujeanul s-a apucat hotărât de treabă. Raul lucrează acum pentru unul din cei mai importanți furnizori de energie din Australia și e specializat în securitatea datelor în cloud, cu accent pe aspectele legate de conformitatea procedurilor de cloud security și dezvoltarea de software pentru raportarea conformității platformelor cloud.

Raul spune că, ajuns acolo, a înțeles nevoia crescândă de servicii în cloud computing, servicii oferite de pe servere aflate la depărtare de utilizator. Cu alte cuvinte, competențele lui Raul sunt foarte cautate și solicitate în prezent, constituind preocupările centrale ale domeniului cyber-securității.

Raul este și membru al Asociației Australiene pentru Securitatea Informației, contribuind semnificativ la viitorul comunității cyber-security și creând oportunități pentru tineri absolvenți și studenți care vor să își înceapă cariera în domeniu.

În munca sa de voluntariat de-a lungul anilor, Raul spune că s-a preocupat să contribuie la organizarea mai multor evenimente profesionale și a realizat prezentări destinate tinerilor studenți cu ambiții la o carieră în cyber-security.

Tânrul specializat în cyber-security are și o imagine plastică prin care încearcă să sugereze în ce constă munca sa. „Munca din cyber-security este ca jobul pe un vapor imens, în care fișa postului spune că trebuie să găsești toate găurile, mai mici sau mai mari care apar în corpul vasului, astfel încât navigarea să se poată desfășura în condiții de maximă securitate pentru pasageri și echipaj”.

L-am întrebat pe Raul Pașcu dacă cyber-security este noul tărâm al tuturor posibilităților. „Cu pasiune și cu multă muncă, da! Că este în Australia, America sau în România, contează mai puțin astăzi, în epoca internetului”, spune el.