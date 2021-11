A început curățarea Someșului! Cauciucuri și gunoaie găsite de autorități

Autoritățile locale au început curățarea Someșului, fiind descoperite cantități importante de gunoaie.

Autoritățile încearcă să elibereze o parte cât mai mare din albia Someșului de deșeuri, conform unor declarații făcute de Gheorghe Șurubaru.

„Primul tronson al proiectului de amenajare a malurilor Someșului , respectiv porțiunea cuprinsă între barajul Hidroelectrica și pod Horea , a început cu amenajări in albie a porțiunii din amonte de pasarela pietonala . Pentru executarea in siguranța a lucrărilor a fost necesară ridicarea stavilarelor de sub Podul Garibaldi in vederea scăderii nivelului apei in zona . In urma scăderii nivelului apei au rezultat cantități mari de deșeuri acumulate in albie . Pentru colectarea și transportul acestora a fost mobilizat personal de la Administrația bazinala Someș -Tisa și al Primăriei Cluj Napoca prin firmele de salubritate care au in responsabilitate zona respectiva .Este de apreciat și ajutorul voluntar a celor de la Asociația pescarilor sportivi din Cluj - Napoca . Acțiunea va continua pina la eliberarea cât mai completa a albiei Someșului de aceste deșeuri”, a declarat Gheorghe Șurubaru, city managerul orașului Cluj-Napoca.

