Dimineți în pădure și activități în aer liber la MOX 2026. Organizatorii îi invită pe participanți să iasă din rutină!

Festivalul Music Outdoor Experience (MOX) continuă la Valea Drăganului cu un program dedicat activităților desfășurate în mijlocul naturii.

Participanții la Music Outdoor Experience, organizat la Valea Drăganului, sunt invitați să ia parte la numeroase activități în aer liber, pe lângă programul muzical al festivalului. | Foto: Music Outdoor Experience - Facebook

Participanții la Music Outdoor Experience, organizat la Valea Drăganului, sunt invitați să ia parte la numeroase activități în aer liber, pe lângă programul muzical al festivalului.

Organizatorii îi încurajează pe participanți să înceapă ziua în aer liber și să profite de experiențele pregătite în pădure, dincolo de concertele și DJ seturile programate pe cele trei scene.

Festivalul MOX pune accent pe conexiunea cu natura, prin activități desfășurate în aer liber. | Foto: Music Outdoor Experience - Facebook

Dimineți active în mijlocul naturii

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, organizatorii au transmis că atmosfera de dimineață este una complet diferită față de cea din timpul nopții și i-au invitat pe participanți să descopere activitățile organizate în pădure.

„Soarele a răsărit, la fel și oamenii noștri. Diminețile petrecute aici, în pădure, se simt complet diferit. Activitățile vă așteaptă peste tot în mijlocul naturii. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva pentru prima dată? Poate acesta este semnul tău”, au transmis organizatorii.

Ajuns la cea de-a zecea ediție, MOX se desfășoară în perioada 2-5 iulie, la coada lacului Floroiu din Valea Drăganului, județul Cluj. Festivalul îmbină muzica cu activități outdoor, yoga, ateliere creative, cinema în aer liber și experiențe dedicate celor care vor să petreacă câteva zile în natură.

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