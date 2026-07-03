Curtea de Apel Cluj dispune confiscarea a 150.000 de dolari în dosarul „Mită pentru pirită” al lui Cătălin Cherecheș

Curtea de Apel Cluj a admis apelul Direcției Naționale Anticorupție și a dispus confiscarea specială a echivalentului în lei a sumei de 150.000 de dolari în dosarul „Mită pentru pirită”, în care este vizat fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Judecătorii Curții de Apel Cluj au admis apelul DNA și au dispus confiscarea specială a 150.000 de dolari, prin echivalent în lei, în dosarul „Mită pentru pirită”, în care este inculpat fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. | | Foto: Sindicatul Europol - Facebook

Judecătorii Curții de Apel Cluj au admis apelul DNA și au dispus confiscarea specială a 150.000 de dolari, prin echivalent în lei, în dosarul „Mită pentru pirită”, în care este inculpat fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Curtea de Apel Cluj a schimbat soluția pronunțată anterior de Tribunalul Maramureș și a decis confiscarea specială a echivalentului în lei a sumei de 150.000 de dolari, considerată folos obținut din infracțiunea de luare de mită, conform ziare.ro.

Hotărârea a fost pronunțată la data de 18 iunie 2026 și a fost adoptată cu majoritate de voturi, unul dintre judecătorii completului formulând opinie separată.

Confiscarea se va face la cursul BNR

Instanța a stabilit ca suma să fie confiscată prin echivalent în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României valabil la momentul executării hotărârii.

Decizia vine după ce Curtea de Apel Cluj a admis apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție împotriva soluției pronunțate în primă instanță de Tribunalul Maramureș.

Dosarul „Mită pentru pirită”

Dosarul este cunoscut în spațiul public sub denumirea de „Mită pentru pirită” și îl vizează pe fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș.

Prin hotărârea pronunțată, Curtea de Apel Cluj a considerat că suma de 150.000 de dolari reprezintă un folos obținut din săvârșirea infracțiunii de luare de mită, motiv pentru care a dispus confiscarea specială a acesteia.

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