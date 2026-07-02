Football Gaming Cup la VIVO! Cluj-Napoca – o zi dedicată fotbalului și gamingului (P)

Pe 11 iulie 2026, între orele 12:00 – 20:00, VIVO! Cluj-Napoca găzduiește Football Gaming Cup, un eveniment dedicat pasionaților de fotbal și gaming, desfășurat în piațeta de la intrarea nr. 2.

Evenimentul transformă spațiul VIVO! într-o zonă de interacțiune și competiție friendly, unde vizitatorii sunt invitați să se joace, să participe la mini-turnee și să se bucure de o experiență inspirată de atmosfera competițiilor de fotbal.

Zonă de Free Play

În intervalul 12:00 – 14:00, participanții pot intra în zona de free play, unde au ocazia să joace meciuri amicale pe consolă, într-un cadru relaxat, dedicat distracției și socializării. Zona este accesibilă gratuit, în limita locurilor disponibile.

Mini-turnee de fotbal pe consolă

Între 14:00 – 20:00, se vor desfășura 3 sesiuni de mini-turneu, fiecare având o durată de aproximativ 2 ore. Participanții își vor testa abilitățile în meciuri 1 vs 1, într-un format competitiv, dar prietenos.

Fiecare sesiune va desemna câte un câștigător, iar premiile constau în vouchere Media Galaxy în valoare de 3.000 lei fiecare.

Meet & Greet cu Marocanu

În prima parte a evenimentului, vizitatorii îl vor putea întâlni pe Marocanu, creator de conținut și câștigător al titlului „Newcomer of the Year 2025 Romania” la Gaming Video Awards.

Programul evenimentului

12:00 – 14:00 – Free Play, înscrieri mini-turneu 1 & Meet & Greet @Marocanu

14:00 – 16:00 – Mini-turneu 1 & înscrieri mini-turneu 2

16:00 – 18:00 – Mini-turneu 2 & înscrieri mini-turneu 3

18:00 – 20:00 – Mini-turneu 3

Înscrierile se fac la fața locului, în limita locurilor disponibile. Participarea este permisă persoanelor cu vârsta de minimum 14 ani, pe baza unui bon de cumpărături în valoare de 100 de lei emis în ziua evenimentului.

Evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea locală într-un format relaxat de gaming și socializare, oferind o experiență interactivă și dinamică pentru vizitatorii VIVO! Cluj-Napoca.

Acest turneu nu este afiliat și nici nu este sponsorizat de Electronic Arts Inc. sau de licențiatorii săi.

Despre VIVO! Cluj-Napoca

VIVO! Cluj-Napoca este unul dintre principalele centre comerciale din regiune, reunind branduri naționale și internaționale, restaurante, zone de entertainment și experiențe dedicate comunității locale.

CITEȘTE ȘI: