Clujul, sub cod PORTOCALIU de ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic

Meteorologii au actualizat prognoza pentru Cluj și au emis, joi, 2 iulie 2026, un cod portocaliu de ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice.

Județul Cluj, sub cod portocaliu de ploi torențiale | Foto: monitorulcj.ro

Clujul nu scapă ușor de ploi. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 2 iulie 2026, o avertizare de tip cod portocaliu de ploi torențiale, vânt puternic și descărcări electrice, valabilă pentru Cluj și mai multe județe din România.

Cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic în Cluj

„În Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp”, a anunțat ANM, joi.

Cod galben de ploi torențiale la Cluj, joi, 2 iulie 2026 | Sursă: meteoromania.ro

Interval de valabilitate cod portocaliu de ploi torențiale în Cluj: 2 iulie 2026, ora 10 - 3 iulie 2026, ora 03.

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