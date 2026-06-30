RO-Alert de vreme severă în județul Cluj. Vijelii, grindină și ploi torențiale.

Locuitorii din zeci de localități din județul Cluj au primit, marți, un mesaj RO-Alert după emiterea unui Cod portocaliu de vreme severă.

RO-Alert de vreme severă în județul Cluj. Vijelii, grindină și ploi torențiale / Valentina Prelipcean- monitorulcj.ro

Locuitorii din zeci de localități din județul Cluj au primit, marți după-amiază, 30 iunie 2026, un mesaj RO-Alert, după ce meteorologii au emis un Cod portocaliu de vreme severă. Autoritățile avertizează că în zonele vizate sunt așteptate vijelii puternice, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină.

Localitățile vizate și recomandările autorităților

Avertizarea este valabilă astăzi, 30 iunie, până la ora 17.30 pentru municipiile Dej și Gherla, dar și pentru localitățile Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cămărașu, Căianu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Suatu, Borșa, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Aluniș, Pălatca, Buza și Jichișu de Jos.

Sunt așteptate ploi torențiale care pot aduce între 25 și 35 de litri de apă pe metrul pătrat, descărcări electrice și grindină, dar și vânt puternic.

De asemena, ANM a emis ulterior RO-Alert - cod portocaliu de vreme ploi torențiale valabilă marți până la ora 18.00 pentru:

Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Căpușu Mare, Chinteni, Gârbău, Călărași, Sânpaul, Mănăstireni, Petreștii de Jos, Așchileu, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș;

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata fenomenelor meteo periculoase, să se adăpostească în locuri sigure și să evite apropierea de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care pot fi doborâte de vânt.

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