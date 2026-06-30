A fost semnat contractul pentru skatepark-ul indoor din Gheorgheni. Emil Boc: „La sfârșitul lui 2027 ar trebui să fie gata”

La sfârșitul anului 2027, pasionații de skateboarding, BMX și trotinete, dar și cei aflați la început de drum, ar putea să se bucurede un skatepark indoor în Baza Sportivă Gheorgheni

A fost semnat contractul pentru skatepark-ul indoor din Gheorgheni | Foto: Randare proiect

Primăria Cluj-Napoca a semnat contractul de execuție pentru realizarea skateparkului indoor din Baza Sportivă Gheorgheni. Investiția care va include spații dedicate atât sportivilor amatori, cât și celor experimentați.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că proiectul va fi realizat în 18 luni, dintre care trei luni sunt destinate proiectării, iar 15 luni execuției lucrărilor. Dacă termenul va fi respectat, noul skatepark va fi finalizat până la sfârșitul anului 2027.

„Am semnat contractul de execuție pentru realizarea skatepark-ului de interior din Baza Sportivă Gheorgheni. Vă mulțumesc, dragi tineri, pentru inițiativa voastră. Am ținut cont de ea și acum trecem direct la faza de implementare. Cât durează? 18 luni. E vorba de trei luni pentru proiectare și 15 luni pentru realizarea skatepark-ului. Calculând datele, sfârșitul anului 2027 ar trebui să ne găsească cu acest skatepark de interior, așa cum vi l-ați dorit”, a declarat Emil Boc.

Edilul a subliniat că investiția răspunde solicitărilor venite din partea comunității de practicanți ai sporturilor urbane și că noul spațiu va oferi condiții similare celor existente în alte orașe europene.

Skatepark pentru începători și sportivi experimentați

Potrivit proiectului, skatepark-ul va avea două zone principale: una destinată bicicletelor BMX și trotinetelor, iar cealaltă practicării skateboard-ului. Spațiul va fi amenajat atât pentru începători, cât și pentru sportivii cu experiență. Vor exista rampe și trasee cu diferite grade de dificultate, astfel încât utilizatorii să poată exersa în funcție de nivelul lor de pregătire.

Proiectul include și un „foam pit”, o zonă cu saltele și cuburi din burete care permite exersarea săriturilor în siguranță, precum și un „bowl”, o rampă din beton, folosită pentru antrenamente și executarea de trick-uri. Skatepark-ul va ocupa o suprafață de aproximativ 1.060 de metri pătrați și va fi acoperit de o copertină înierbată de aproape 2.000 de metri pătrați, care va servi și ca spațiu de relaxare pentru sportivi și spectatori.

Perete de escaladă și spații pentru spectatori

Pe lângă skatepark, investiția include și o serie de facilități complementare. Vor fi amenajate un perete exterior de escaladă, o zonă de gradene amplasată sub copertina înierbată, o piațetă, vestiare și spații tehnice, dar și grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, proiectul prevede instalarea unui sistem de iluminat ambiental și sportiv eficient energetic, supraveghere video, panouri fotovoltaice pentru producerea energiei regenerabile, precum și sisteme pentru colectarea apelor pluviale, drenaj și irigații. Spațiile verzi din jur vor fi reamenajate cu gazon și specii locale de plante.

Potrivit reprezentanților Primăriei Cluj-Napoca, noul skatepark indoor își propune să ofere condiții de antrenament la standarde europene și să devină un punct de atracție pentru comunitatea pasionaților de sporturi urbane din Cluj și nu numai.

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