Noua metodă de fraudă din Cluj. Victimele sunt convinse că își „protejează” banii, dar îi trimit direct escrocilor

Escrocii folosesc o nouă metodă de înșelăciune prin care îi conving pe oameni să își transfere economiile prin intermediul ATM-urilor de criptomonede, sub pretextul că își protejează banii.

Victimele sunt convinse că își „protejează” banii, dar îi trimit direct escrocilor/ Foto: Imagine generata cu ajutorul AI

O nouă metodă de înșelăciune îi lasă pe oameni fără economii, după ce sunt convinși să transfere bani prin ATM-uri de criptomonede. Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci sau instituții publice și le spun victimelor că au fost ținta unei fraude bancare. Sub pretextul că trebuie să își „protejeze fondurile”, oamenii ajungeau să transfere sume considerabile de bani în portofele digitale controlate de infractori. Ca urmare, în doar câteva zile, polițiștii clujeni au împiedicat producerea unor prejudicii estimate la peste 400.000 de lei.

În perioada 22-26 iunie, polițiștii clujeni au fost prezenți în centre comerciale din Cluj-Napoca și Florești, acolo unde sunt amplasate ATM-uri de criptomonede. În timpul verificărilor, au intervenit în cazul a nouă persoane care urmau să transfere bani după ce au fost păcălite de escroci. Astfel, oamenii legii au împiedicat producerea unor prejudicii estimate la peste 400.000 de lei.

Cum vă puteți feri de escroci

Polițiștii le recomandă oamenilor să nu transfere bani la cererea unor persoane necunoscute, chiar dacă acestea susțin că sunt reprezentanți ai unei bănci sau ai unei instituții publice. În cazul în care primesc un astfel de apel, oamenii sunt sfătuiți să verifice informațiile direct la bancă, folosind numerele oficiale de contact, înainte de a face orice transfer de bani.

De asemenea, polițiștii îi îndeamnă pe cetățeni să le vorbească și rudelor sau prietenilor despre această metodă de înșelăciune, pentru ca tot mai puține persoane să cadă în plasa escrocilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: