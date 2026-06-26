CFR lovește din nou. Aproape o zi cu trenul de la Cluj la Mare: „Au fost probleme una după alta”.

Mai multe familii din Cluj au avut parte de un start ratat de concediu din cauza unui tren CFR care nu i-a dus la timp la Constanța.

Oameni ieșiți dintr-un tren blocat la Movila, vineri, 26 iunie 2026. Trenul circula pe ruta Cluj - Constanța | Foto: cititoare monitorulcj.ro

Mai multe familii au avut parte de întârzieri cu orele pe un tren cu ruta Cluj-Napoca - Constanța, iar concediul lor a început cu stângul. Norocul acestora este că pentru întoarcerea la Cluj nu au ales trenul.

Probleme una după alta pe un tren cu Cluj - Constanța

Un grup cu mai multe familii din Cluj au plecat ieri, joi, 25 iunie 2026, cu trenul, din Gara Cluj-Napoca, cu destinația Constanța, însă nu au ajuns la timp la destinație din cauza întârzierii care a fost generată de probleme de infrastructură feroviară.

Potrivit site-ului CFR Călători, trenul în cauză a pornit din Gara Cluj-Napoca ieri, joi, în jurul orei 16.30 și trebuia să ajungă la Constanța astăzi, 26 iunie, la ora 07.43, ceea ce nu s-a întâmplat. Trenul plin de pasageri a avut întârziere încă de când a ajuns la Brașov, după miezul nopții.

„Pauză de masă”. Călătorii de pe trenul Cluj - Constanța și cel mai bun prieten al omului | Foto: cititoare monitorulcj.ro

„Am stat vreo două ore la Brașov pentru că nu am mai avut mecanic de locomotivă. L-am așteptat să vină de la Buzău. În această dimineață, în jurul orei șapte ne-am blocat la Movila. Acolo am stat ceva vreme. Mai întâi am aflat că nu este reglat macazul la Fetești, iar ulterior că este stricat. După ni s-a spus că firele electrice sunt defecte. Trăiască CFR-ul. Trei probleme una după alta. Când se rezolvă una, se rupe alta.”, a declarat o femeie din Cluj aflată în trenul cu pricina, pentru monitorulcj.ro.

Unii dintre călători au abandonat trenul la un moment dat și și-au căutat soluții de transport. Lucru pe care era să îl facă și femeia din Cluj.

Aerul condiționat a funcționat în tren, însă în unele zona mai bine, iar în altele mai greu.

S-au învățat minte înainte de pățanie: nu se întorc cu trenul la Cluj

Într-un final, trenul a ajuns în jurul orei 12.30 la Constanța, deși trebuia să fi ajuns la ora 07.43.

„Cam asta este aventura cu trenul „Soarelui”. În caz că mai vrea cineva să vină la Mare măcar să știe la ce se așteaptă”, a mai spus femeia din Cluj.

Grupul din care face parte femeia nu se va întoarce la Cluj cu trenul, ci vor lua un autobuz până în București, iar de acolo cu avionul. Varianta a fost aleasă înainte de călătoria cu trenul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: