Președintele României, baie de mulțime la Cluj

Clujul l-a făcut președinte și nu l-a uitat. Ce i-au spus clujenii președintelui Nicușor Dan?

Clujul l-a făcut președinte și nu l-a uitat. Ce i-au spus clujenii președintelui Nicușor Dan? | Foto: Facebook - Valentin Naumescu

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întâmpinat cu căldură la Cluj-Napoca, înainte de plecarea spre Gdansk, unde participă la Summitul Flancului Estic al Uniunii Europene.

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a publicat imagini și un mesaj în care vorbește despre primirea de care s-a bucurat șeful statului în oraș.

Valentin Naumescu, consilier prezidențial 2025 și profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai, a publicat pe Facebook imagini de la vizita președintelui Nicușor Dan în Cluj-Napoca.

În mesajul său, acesta a descris atmosfera din timpul întâlnirii cu clujenii și a subliniat că șeful statului a fost primit cu căldură.

„Clujul l-a primit prietenos și cald pe Președintele României. «Înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului», a declarat președintele presei locale”, a scris Valentin Naumescu.

„Clujul l-a făcut președinte și nu l-a uitat”

Consilierul prezidențial a remarcat entuziasmul celor prezenți și a descris Clujul drept un oraș profund european.

„Tineri frumoși, luminoși, veseli, cu capul pe umeri, într-un oraș profund european. Central-european”, a transmis acesta.

Naumescu a adăugat că, după oprirea de la Cluj, delegația prezidențială a plecat spre Gdansk, unde Nicușor Dan participă la cea de-a doua ediție a Summitului Flancului Estic al Uniunii Europene, în formatul Helsinki.

În încheierea mesajului său, consilierul prezidențial a sintetizat atmosfera vizitei printr-o afirmație sugestivă: „Clujul l-a făcut președinte și nu l-a uitat.”

Vizita la Cluj a avut loc înaintea deplasării președintelui în Polonia și a inclus o întâlnire cu organizatorii Techsylvania, unde au fost discutate teme legate de inovație, antreprenoriat și oportunitățile României în economia viitorului.

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