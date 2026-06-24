Cod galben de CANICULĂ în Cluj, temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Cât e valabilă avertizarea?

Meteorologii au emis, miercuri, 24 iunie 2026, cod galben de caniculă pentru județul Cluj.

Cod galben de caniculă în Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 24 iunie 2026, cod galben de caniculă în județul Cluj.

Cod galben de caniculă în Cluj

„Miercuri (24 iunie), în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...35 de grade”, a anunțat ANM.

Cod galben de caniculă în Cluj, miercuri, 24 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Valabilitatate codului galben de caniculă în județul Cluj: 24 iunie 2026, interval orar 12 - 21.

De asemenea, ANM a emis un alt cod galben de caniculă valabil mâine, 25 iunie 2026, interval orar 12-21.

Cod galben de caniculă în Cluj, joi, 25 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

„Joi (25 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, a mai avertizat ANM.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: