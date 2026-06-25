Temperaturi deosebit de ridicate cu maxime de 35 de grade și disconfort termic accentuat. Prognoza meteo pentru Cluj.

Valul de căldură se menține în cea mai mare parte a țării, maximele termice ajung la 35 de grade, iar disconfortul termic se va accentua. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 25 iunie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 25 iunie, vremea va fi caniculară. Nu vor lipsi episoadele de averse, însoțite de descărcări electrice și vijelii.

Meteorologii au extins, miercuri, avertizarea meteo de vreme deosebit de caldă până joi seara.

Astfel, în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul şi estul Moldovei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi nord-vest, unde izolat va fi caniculă, potrivit ANM.

Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.

Sursa: ANM

În Cluj, temperaturile vor fi ridicate, cu maxime care urcă la 32 de grade Celsius și minime ce vor indica 15 grade Celsius.

Disconfortul termic se va accentua pe parcursul zilei, însă șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane și pe parcursul episoadelor de averse.

Clujul este vizat de avertizarea Cod galben de vreme caniculară și temperaturi ridicate până joi, ora 21:00.

În weekend, temperaturile vor varia între 33 – 36 de grade Celsius.

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