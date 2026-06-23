Cod GALBEN de caniculă, vânt puternic și ploi torențiale la Cluj. Cât sunt valabile avertizările ANM?

Meteorologii au emis, marți 23 iunie 2026, o avertizări de tip cod galben de caniculă, ploi torențiale și vânt puternic pentru județul Cluj.

Clujul, sub cod galben de caniculă | Foto: monitorulcj.ro

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis astăzi, 23 iunie 2026, o avertizări de tip cod galben de caniculă, ploi torențiale pentru Cluj și alte câteva județe din România.

„Marți (23 iunie) în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și în estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...33 de grade Celsius”, a anunțat ANM.

Cod galben de caniculă în județul Cluj, marți, 23 iunie 2026 | Foto: meteoromania.ro

Potrivit sursei citate, avertizarea de caniculă pentru județul Cluj este valabilă astăzi, 23 iunie, de la ora 12 până la ora 21.

Totodată, ANM a emis și avertizare de ploi torențiale, vânt puternic și grindină pentru mare parte din zona montană a județului Cluj.

„Marți (23 iunie) în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp. Miercuri (24 iunie), local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp”, a mai anunțat ANM.

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic în mare parte din zona montană a județului Cluj | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea de ploi torențiale pentru mare parte din zona montană a județului Cluj are următorul interval de valabilitate: 23 iunie 2026, între orele 10 - 21, resprectiv 24 iunie 2026, între orele 12 - 21.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: