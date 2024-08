Brățara de festivalier îți aduce Monster Sale la Iulius Mall Cluj. Vino să descoperi ce branduri au promoții speciale! (P)

Young spirits, sunteți pregătiți pentru patru zile de distracție, muzică și dans? Iulius Mall Cluj vă așteaptă cu oferte personalizate pe baza brățării de festival, la brandurile voastre favorite.

Catalogul cu promoțiile Monster Sales este disponibil pe site-ul Iulius Mall Cluj. Dacă încă nu ai brățara de festival, poți să intri în posesia ei de la standul aflat în Atriumul Iulius Mall!

Iulius Mall Cluj te încurajează să „live young, wild and free”! Și în acest an ți-am pregătit reduceri personalizate pe baza brățării de festival. Tot ce trebuie să faci este să mergi cu brățara ta de festivalier la brandurile care s-au alăturat campaniei. U-Man și Il Passo, partenerii principali ai campaniei, au grijă ca tu să ai încălțăminte comodă pentru zilele de distracție. U-Man are promoții de până la 10%, iar la Il Passo ofertele sunt de până la 20%.

Promoții afișează și brandurile de îmbrăcăminte Guess, Liu Jo, Nissa, Mathilde, U.S. Pollo Assn., dar și Nike, Under Armour și Ecco. Glitter-ul sau high-lighter-ul sunt un must pentru festival, iar brandurile de beauty&care din Iulius Mall, Nala Cosmetics, Xpert Beauty, Belher, Empire Salon, Marionnaud, My Geisha, ți-au pregătit reduceri de până la 30%.

Înainte să pleci spre festival, treci și pe la Pizza Hut, Mado, Chopstix, Salad Box sau Roua și bucură-te de preparatele tale favorite, care pe baza brățării sunt reduse cu până la 30%.

Dacă încă nu ai brățara de festivalier, te așteptăm la standul Wristband Pick-up, în Atriumul Iulius Mall, zona Zara. Vino în perioada 3 – 6 august 2024, în intervalul orar 14.00 – 22.00! Taxa de 25 de lei pentru brățară se achită la standul din Atrium!

Toate reducerile pe baza brățării de festival pot fi consultate pe site-ul Iulius Mall Cluj.

