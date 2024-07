PREMIERĂ NAȚIONALĂ: BTarena plătește peste 2 milioane de lei dividende către Primăria Cluj-Napoca din profitul realizat între anii 2019 și 2022

BTarena plătește peste 2 milioane de lei dividende către Primăria Cluj-Napoca din profitul realizat între anii 2019 și 2022.

BTarena plătește peste 2 milioane de lei dividende către Primăria Cluj-Napoca din profitul realizat între anii 2019 și 2022 | Foto: BTarena

Sala Polivalentă S.A., singura societate aflată pe profit dintre cele care administrează o arenă din România, fie stadion sau sală multifuncțională, plătește dividende către acționarii săi, doar Primăria Municipiului Cluj-Napoca urmând să încaseze suma de 2.186.756 lei. Celălalt acționar al societății, RADP Cluj, va primi 22.088 de lei, în cuantumul procentului pe care îl deține în S.A.-ul care administrează BTarena. Dividendele nu includ și profitul realizat în anul 2023, unul istoric, de peste 2.3 milioane de lei.

În luna septembrie a acestui an se împlinesc zece ani de la inaugurarea sălii polivalente din Cluj-Napoca, iar conducerea societății marchează momentul printr-o premieră națională: repartizează către acționarii săi profitului realizat în exercițiile financiare 2019 – 2022, în sumă de peste 2,3 milioane de lei. Astfel, după ce se vor plăti și impozitele aferente pe dividende, Primăria Cluj-Napoca va încasa aproape 2,1 milioane de lei, fiind pentru prima dată în istoria postdecembristă a României când o societate precum Sala Polivalentă S.A, care administrează un obiectiv de infrastructură de sport și evenimente, plătește dividende către autoritatea tutelară.

„Chiar de la început, ne-am propus ca BTarena să fie un spațiu de referință atât pentru iubitorii de evenimente, cât și pentru instituțiile similare din țară și să fie un proiect profitabil. Așa că am crescut organic, în ciuda celor aproape doi ani de pandemie când evenimentele au fost anulate, și am ajuns în acest punct, în care să putem întoarce comunității sprijinul pe care ni l-a acordat. Mă bucur că ne menținem pe acest trend ascendent, 2023 fiind anul în care am realizat cel mai mare profit din istorie, de 2,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că, treptat, contribuția pe care o vom avea în comunitate va crește. Este o premieră în România, dar sperăm să se transforme într-o obișnuință, iar sălile și stadioanele construite în ultimii ani să devină entități care aduc venituri în comunitățile din care fac parte”, a explicat Ionuț Rusu, directorul BTarena.

Reamintim, Sala Polivalentă S.A., compania care administrează BTarena din Cluj-Napoca, cea mai mare sală multifuncțională din România, a raportat un profit brut de 2,3 milioane de lei pentru anul 2023, în creștere cu peste 35 la sută față de 2022. Veniturile totale ale instituției au depășit 7 milioane de lei, o creștere de peste 27 de procente față de anul precedent.

Cifrele vin în contextul în care, anul trecut, în BTarena s-au investit peste 3 milioane de lei în transformarea sistemului de iluminat într-unul modern, comparabil cu cele existente la arenele din Munchen sau Barcelona, dar și în suplimentarea stațiilor de încărcare electrică din parcarea subterană și în dotarea acesteia cu un sistem inteligent de citire a plăcuțelor de înmatriculare. În luna august, BTarena se va număra printre gazdele UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.

Despre BTarena

BTarena este cea mai mare sală multifuncțională din România, cu o capacitate de 10.000 de locuri pe scaune și care poate organiza competiții de baschet, handbal, volei, tenis, box, gimnastică, arte marțiale sau alte sporturi de contact. Clădirea dispune de o parcare subterană de 443 de locuri, dotată cu un sistem inteligent de acces și cu mai multe poziții pentru încărcarea mașinilor electrice. Sala Polivalentă din Cluj-Napoca poartă, din 2017, numele BTarena, în urma contractului de asociere cu Banca Transilvania, banca numărul 1 din România, primul de acest gen din țară. Contractul a fost prelungit, la finalul lui 2023, pentru încă cinci ani.

