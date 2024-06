Très Court International Film Festival, show de stand-up cu 10 comedianți, „minimaratonul” lui Totto și stand TEDx, la Iulius Mall Cluj (P)

Bucură-te de prima săptămână de vară, la Iulius Mall Cluj, unde găsești fie o locație potrivită gusturilor tale, fie un eveniment care să te încânte.

Ai oportunitatea să afli mai multe informații despre TEDx și chiar să îți achiziționezi un bilet de la standul evenimentului, poți să mergi la un număr de stand-up, care va avea loc în Iulius Parc, iar în weekend ești invitat la Très Court International Film Festival, tot în parc, unde se vor difuza diferite producții cinematografice franceze.

Îți plac ideile out of the box și îți dorești să fii inspirat de experiența altor persoane? Până pe 14 iunie 2024, la parterul Iulius Mall Cluj, în zona Atrium, vei găsi standul de la TEDx, unde vei putea discuta cu reprezentații evenimentului, care îți vor spune ce speakeri vei putea vedea în cadrul conferințelor, din data de 22 iunie, dar și alte detalii despre eveniment. Standul TEDx este deschis în fiecare zi până pe 14 iunie, în intervalul orar 17.00 – 21.00, iar de aici poți să îți achiziționezi bilete pentru eveniment.

Odată cu venirea verii Iulius Parc devine epicentrul distracției. Marți, 4 iunie, de la ora 18.00, pe scena din parc va avea loc un show de stand-up în aer liber, unde 10 artiști te vor bine dispune. Evenimentul face parte din festivalul dedicat culturii, Cluj Never Sleeps, care are loc în mai multe zone din oraș. Printre cei care vor urca pe scena din Iulius Parc se numără George Mesaroș, Sasha Ciobanu, Dragoș Stan și Claudiu Toderici. Intrarea la show-ul de stand-up este gratuită.

Iulius Parc găzduiește, sâmbătă, 8 iunie, începând cu ora 21.30, o secțiune a Très Court International Film Festival. Peste 30 de filme din toate genurile vor rula în Iulius Parc. Celelalte evenimente din cadrul festivalului loc în diferite locații din Cluj-Napoca.

„Minimaratoul” lui Totto, un eveniment dedicat copiilor, va avea loc sâmbătă, începând cu ora 10.00. Vor fi pregătite surprize și cadouri pentru toți cei prezenți în Iulius Parc. Vino împreună cu cel mic în acest weekend și descoperiți minunata lume a lui Totto!