Prognoză prudentă privind traficul de pasageri pe Aeroportul Cluj, în 2024: „S-ar putea să nu depășim nivelul de anul trecut”

Anul 2024 se anunță a fi unul plin de neajunsuri în ceea ce privește traficul aerian de pasageri: mii de aeronave intră în revizie, livrările de aeronave noi întârzie, iar prețurile la bilete sunt așteptate să crească.

Prognoză prudentă privind traficul de pasageri pe Aeroportul Cluj, în 2024. FOTO: Diana CÎMPEAN/ monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a înregistrat anul trecut un număr record de pasageri, marcând totodată depășirea bornei de 3 milioane de pasageri într-un an calendaristic. Așteptările reprezentanților Aeroportului Cluj privind traficul de pasageri pentru anul acesta sunt însă mai rezervate.

Anul 2024 aduce o serie de provocări în sectorul aviației, care ar putea limita creșterea trraficului de pasageri, atât pe Aeroportul Cluj, cât și la nivel național și internațional. Este vorba, pe de o parte, de trimiterea în verificări a unui număr de 1.200 de aeronave cu motoare Pratt & Whitney, a căror lipsă se va simți pe plan internațional, cu atât mai mult în condițiile în care Boeing înregistrează întârzieri la livrarea de noui aeronave.

Un alt factor care ar putea contribui la scăderea numărului de pasageri este perspectiva unor noi creșteri ale tarifelor la biletele de avion.

„În 2023, am reușit să depășim 3 milioane de pasageri, am avut 3.240.000 anul trecut, a fost prima dată în istoria aeroportului când am depășit acest prag de 3 milioane. Anul acesta va fi unul dificil, facem eforturi și, deși eram mai optimiști, s-ar putea să nu depășim nivelul de anul trecut pentru că, după cum ați văzut, compania aeriană Wizz Air, dar și alte companii aeriene, au probleme cu motoarele Pratt & Whitney, pe plan mondial trebuie verificate aproximativ 1.200 de motoare, durează 270 de zile verificarea unui motor. Wizz Air și alte companii au foarte multe aeronave indisponibilizate și au fost nevoiți să anuleze multe frecvențe și destinații. Nu au anulat numai pe Aeroportul Cluj, ci și pe București, Budapesta, Craiova, pe foarte multe destinații. De asemenea, sunt probleme cu livrarea aeronavelor de tip Boeing, companiile aeriene au și anunțat că nu își pot extinde rețeaua de destinații și frecvențe. Michael O'Leary, CEO-ul de la Ryanair a și anunțat că s-ar putea să crească și tarifele biletelor de avion cu aproximativ 10-15 la sută. Facem eforturi de marketing, dar trebuie să fim prudenți. Colaborăm în continuare și cu Wizz Air, și cu celelalte companii aeriene, dar este un an în care nu sunt suficiente aeronave pe piață”, a declarat directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo.

Opt rute de pe Aeroportul Cluj, suspendate de Wizz Air

Compania aeriană Wizz Air renunță, primăvara aceasta, la 20 de rute operate spre și dinspre șase aeroporturi din România, dintre care 8 sunt de pe Aeroportul Cluj. Este vorba despre:

- Cluj Napoca – Viena (Austria) / suspendată după 30 martie;

- Cluj Napoca – Berlin (Germania) / suspendată anterior – nu va fi reluată;

- Cluj Napoca – Lyon (Franța) / suspendată anterior – nu va fi reluată;

- Cluj Napoca – Antalya (Turcia) / rută sezonieră – nu va fi reluată în 2024;

- Cluj Napoca – Malta (Malta) / suspendată anterior – nu va fi reluată;

- Cluj Napoca – Abu Dhabi (Emiratele Arabe) / suspendată după 29 martie;

- Cluj Napoca – Birmingham (Marea Britanie) / suspendată după 27 martie

- Cluj Napoca – Liverpool (Marea Britanie) / suspendată anterior – nu va fi reluată.

Wizz Air a confrimat, pentru monitorulcj.ro, că, din cauza inspecțiilor la motoarele Pratt & Whitney planificate pentru lunile următoare, aflate în afara controlului companiei aeriene, aceasta va suspenda temporar unele dintre rutele din rețeaua sa.

Pe de ală parte, noi destinații pentru sezonul estival 2024 urmează să fie anunțat primăvara aceasta, a arătat directorul aeroportului.

„Avem foarte multe destinații regulate, aproximativ 50 de destinații în 23 de țări. Avem multe destinații de vacanță, deja unele au fost anunțate și urmează să mai anunțăm și alte destinații de vacanță în perioada următoare”, a completat Ciceo.

Investiții în siguranță și securitate

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a investit în sisteme de securitate, în ultima vreme, cu ajutorul fondurilor europene. Astfel, potențiale riscuri care să pună în pericol siguranța pasagerilor pot fi evitate din timp.

„Avem un gard perimetral de securitate, care a fost aproximativ 98% cofinanțat. Este vorba de un gard inteligent, care este dotat cu camere video, cu senzori și toate camerele sunt introduse într-un dispecerat integrat. Avem foarte multe camere cu recunoaștere facială și sistem de inteligență artificială. Este foarte important pentru securitatea aeroportului. Pe orice aeroport, securitatea și siguranța sunt cele mai importante.

Unul dintre cele mai întâlnite incidente pe aeroporturi sunt bagajele abandonate. Reprezintă un risc, însă cu noul sistem TVCI, care are camere cu recunoaștere facială și sistem cu inteligență artificială, este foarte ușor de identificat cel care a abandonat bagajul și să evaluăm împreună cu Brigada Antitero și cu Serviciul Român de Informații un eventual risc.

Legat de bagaje, este foarte important ca pasagerii să verifice condițiile de pe bilet. Sunt foarte multe cazuri când trebuie să plătească tarife suplimentare, am avut chiar și situații mai scandaloase pe aeroportul Cluj, de exemplu pasagerii turbulenți. Aceștia sunt o problemă oriunde în lume, având în vedere că au fost câteva scandaluri pe Aeroportul Cluj, vrem să preîntâmpinăm asemenea situații, am avut discuții cu companiile de handling, o să discutăm și cu companiile aeriene, dar nici nu poate fi acceptabil ca un pasager turbulent să se comporte necorespunzător. Sunt practici internaționale, noi ne pregătim să preîntâmpinăm. Au fost câteva cazuri la Cluj în care, probabil, dacă era mai multă diplomație din partea agenților de handling, nu s-ar fi ajuns la scandal, dar proiectul de ghid privind pasagerii turbulenți este important să fie cunoscut”, a mai arătat directorul Aeroportului Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: