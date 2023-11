Tânăr de 22 ani, reținut de polițiști. A fost prins drogat și băut la volan, în Gherla

Un bistrițean de 22 de ani a fost prins beat și drogat la volan, în Gherla. Tânărul a fost reținut de polițiști.

Control trafic/Foto: IPJ Cluj

Duminică, în jurul orei 16:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au oprit pentru verificări un autoturism, condus pe strada Clujului din municipiul Gherla, de un tânăr de 22 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, polițiștii l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu privire la prezența acestora”, informează, luni, IPJ Cluj.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise.

În cauză au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, iar față de conducătorul auto a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.

