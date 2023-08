Ben van Berkel, star arhitect mondial, UNStudio: „Reamenajarea zonelor industriale necesită o strategie integrată, care să privească dincolo de perimetrul amplasamentului și să se extindă la zona învecinată și la oraș”

UNStudio, unul dintre cele mai mari birouri de arhitectură la nivel mondial, care a desenat zone urbane în mari metropole ale lumii, lucrează la conceptul celei mai mari investiții de reconversie urbană care se va construi în România, conform unui anunț recent al companiei IULIUS, cea care va realiza proiectul.

Legendă foto: Ben van Berkel, fondator și arhitect principal UNStudio

Este vorba despre jumătate de miliard de euro, prin care platforma Carbochim de la Cluj-Napoca va fi reconfigurată într-o zonă deschisă comunității și integrată în viața orașului. Proiectul propus este grandios, similar celor pe care IULIUS le-a realizat în Iași și Timișoara, acolo unde zone insuficient dezvoltate au devenit repere ale orașului și atracții pentru comunitate, dar care au reușit să traseze noi direcții de dezvoltare economică și investițională, cu impact regional.

Proiectul propus pentru platforma Carbochim se află în avizare, conceptul fiind adaptat de mai multe ori până în prezent, în funcție de comisiile în care a fost dezbătut. Cert este că pune accent pe valorificarea Someșului și pe crearea unei noi grădini urbane de peste 4,5 hectare. De asemenea, se vor valorifica și reconverti două clădiri simbol pentru fabrică în spații culturale. Și, tendință internațională privind sustenabilitatea urbană, peste 14 hectare care acum sunt o incintă închisă și utilizată în proporție de doar 30% vor deveni o zonă activă a orașului, pentru locuit, business, shopping și experiențe de distracție. În ceea ce privește funcțiunile viitorului proiect, acesta va include cea mai mare zonă de retail din țară – peste 115.000 mp –, primul hub de arte performative intregrat într-un proiect real-estate, zonă de rezidențial, office, grădină urbană și centru de sport în aer liber. Cât despre fabrica Carbochim, este relocată și a primit tehnologii noi, iar activitatea sa continuă, fără întrerupere.

De ce este nevoie de reconversie urbană? Ce impact pot avea aceste proiecte în dezvoltarea orașelor? Cât de relevante pentru generațiile viitoare sunt proiectele construite astazi? Despre acestea și despre viziunea biroului olandez de arhitectură UNStudio privind modul în care investițiile în regenerarea urbană desenează orașele viitorului am aflat de la Ben van Berkel, fondator și arhitect principal UNStudio, și de la Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio.

Ce experiență are UNStudio în materie de proiecte de reconversie urbană? Ați avut în trecut și alte proiecte la fel de interesante?

Ben van Berkel: Da. Fiecare situație este diferită, desigur, dar am lucrat la o serie de proiecte de regenerare urbană de-a lungul anilor, inclusiv la proiectul FOUR din Frankfurt, aflat acum în construcție. Acesta este amplasat pe un teren din centrul orașului care, în mod remarcabil, a fost inaccesibil în ultimii 45 de ani. Proiectul FOUR va reactiva complet această zonă centrală și, de asemenea, va deschide noi străzi și căi de acces care vor conecta mult mai bine situl cu cartierele din jur.



Arnhem Central Station, Olanda

Reamenajarea gării Arnhem a fost un alt proiect de revitalizare a unui centru urban, proiect finalizat în urmă cu câțiva ani. Zona gării era destul de degradată și nu era o parte foarte activă sau atractivă a orașului. Așa că am conceput un masterplan care a implicat activarea zonei 24 de ore din 24 și 7 zile din 7, precum și o stație nouă, care a schimbat și a animat complet zona. În prezent, realizăm un proiect la o gară similară în Madrid și de care suntem foarte încântați.

2. Proiectul din Cluj a început cu o consultare online privind dorințele comunității locale referitoare la proiect. Cât de mult contează feedback-ul din partea comunității? S-a potrivit acesta cu viziunea firmei de arhitectură?

Ben van Berkel: În cazul acestor tipuri de reamenajări urbane, trebuie luate întotdeauna în considerare domeniul de aplicare al proiectului şi dimensiunea, modul în care se pot îmbunătăți fluxurile de persoane și diferitele moduri în care publicul local poate interacționa cu noul mediu. De asemenea, trebuie știut ce consideră publicul că lipsește din orașul lor sau ce și-ar dori ca noua dezvoltare să aducă în vecinătate. Astfel se asigură o contribuție importantă în proiectare, așa cum este cazul acestui proiect pentru Cluj. Așadar, da, am răspuns cu siguranță la acest feedback în proiectarea noastră. În general, scopul este întotdeauna acela de a atrage mai mulți oameni în zonă, de a o face mai plină de viață și mai conectată la nevoile publicului și la oraș ca întreg.

3. Care credeți că sunt principalele avantaje, dar și principalele dezavantaje pentru dezvoltarea proiectelor de reconversie urbană?

Ben van Berkel: Avantajul este că se pot recupera suprafețe urbane, adeseori ample, din interiorul orașelor, în contextul în care densificarea face ca spațiul să devină din ce în ce mai rar în întreaga lume și, bineînțeles, și în România. Alegând strategiile potrivite, aceste amplasamente pot fi reactivate pentru a deveni părți vii și integrate ale orașului, care să ofere noi facilități și oportunități pentru toată lumea.



Brainport Smart District, Olanda

Un dezavantaj poate fi faptul că, de multe ori, clădirile existente s-au degradat într-o asemenea măsură încât, oricât de mult s-ar dori, acestea pur și simplu nu pot fi salvate sau conservate. Acesta este adeseori un punct sensibil din perspectiva patrimoniului sau a păstrării identității istorice, precum și din perspectiva unei abordări durabile, dar, din păcate, de multe ori nu este posibil sau fezabil.

4. Proiectul din Cluj reprezintă transformarea unei platforme industriale. Care este perspectiva UNStudio asupra manierei de abordare a platformelor industriale urbane, mai ales în România? Cum pot fi valorificate aceste zone?

Ben van Berkel: Reamenajarea terenurilor industriale dezafectate din orașe prezintă provocări specifice. Aceste zone sunt adeseori degradate și, în general, induc senzația de nesiguranță. Reamenajarea unor astfel de locuri necesită o strategie integrată, care să privească dincolo de perimetrul amplasamentului și să se extindă la zona învecinată și la oraș în ansamblu. Strategiile trebuie să implice activarea la scară mai amplă și să răspundă nevoilor programatice ale orașului. Astfel, trebuie să ofere dotări și facilități atractive pe care oamenii vor să le viziteze și la care vor să se întoarcă în mod repetat. Prin urmare, aceasta implică adeseori o componentă importantă de amenajare permanentă a locului, cu un accent deosebit pe consolidarea comunității.

Arijan Dingsté: În Cluj-Napoca lucrăm într-un oraș și cu un amplasament care are un spirit grozav, dar care trebuie reconectat la zona înconjurătoare. După cum a spus Ben, aceste tipuri de locuri sunt considerate adeseori zone interzise sau periculoase, dar care devin și o barieră fizică inaccesibilă în cadrul orașului. Prin urmare, acestea trebuie permeabilizate și reconectate, deoarece au un potențial enorm de a crea noi rețele urbane. În acest sens, este necesară examinarea atentă a fluxurilor de persoane și a modului de optimizare a acestora, nu doar pentru traficul auto, ci și pentru mersul pe jos, cu bicicleta etc., pentru a reconecta complet amplasamentul cu orașul. Iar acest lucru presupune o planificare etapizată foarte atentă.



Legendă foto: Arjan Dingsté, Director și Senior Architect UNStudio

5. Care sunt principalele aspecte pe care se bazează viziunea UNStudio în ceea ce privește arhitectura proiectelor de reconversie urbană?

Ben van Berkel: Sustenabilitatea și sănătatea sunt strategii de bază la UNStudio și dorim în mod special să ne aducem expertiza la acest nivel la Cluj. Transformarea întregii zone industriale dezafectate într-un loc cu adevărat atractiv pentru clujeni este, de asemenea, o prioritate cheie, motiv pentru care includem o mare parte din sustenabilitate în strategia noastră.



Sediul Booking.com, Amsterdam, Olanda

Arijan Dingsté: Parcurile și zonele de agrement sunt într-adevăr o parte importantă a acestei strategii, deoarece oferă un plus de verdeață orașului și se conectează la parcurile de peste podurile fluviale, creând astfel o rețea integrală de agrement care leagă, de asemenea, centura verde și râul. La rândul său, acest lucru sprijină zonarea ecologică. De asemenea, avem în vedere utilizarea inteligentă a apei, cu accent pe sănătatea și bunăstarea utilizatorilor și a orașului în general. În plus, analizăm posibilitățile de a extinde zona de parc pe pereții și acoperișurile clădirii, pentru a continua experiența verde în întreaga dezvoltare. În ceea ce privește sustenabilitatea, analizăm strategii pentru a crea un proiect foarte prietenos cu mediul, în primul rând prin proiectarea de clădiri cu anvelope optime, înalt performante, pentru a reduce cererea de energie. Totodată, ne dorim să obținem un climat din interiorul clădirii care să reducă cererea de energie, asigurând în același timp confortul utilizatorilor. Producția de energie este, de asemenea, un obiectiv important, așa că avem în vedere sisteme de climatizare care vor genera niveluri de confort mai ridicate decât sistemele tradiționale de încălzire și răcire. Va exista, bineînțeles, și o componentă de valorificare a energiei solare. În ceea ce privește instalațiile mecanice, cel mai mare accent îl punem pe economisirea energiei, asigurând, totodată, sănătatea și confortul. De exemplu, prin instalarea de sisteme de încălzire și răcire prin pardoseală și de sisteme de ventilație cu control la cerere.



Lyric Theatre Complex Hong Kong

Un alt domeniu pe care ne concentrăm în modul în care gândim proiectarea este reducerea carbonului încorporat, astfel încât este posibil să folosim un sistem prefabricat pentru subsoluri, ceea ce ar reduce deja necesarul de beton cu 25% comparativ cu structurile tradiționale. Pe lângă aceasta, ne gândim să folosim materiale nobile și durabile pentru clădirea mall-ului, precum și materiale recuperate și reciclate – de exemplu, în cazul tavanelor mall-ului, sau utilizarea pâslei obținute din PET-uri reciclate pentru elementele acustice. Designul general se inspiră din elemente de modă, pe care le-am interpretat în geometrii plisate, care cuprind mișcări de pliere, radiație și evantai, care se leagă, de asemenea, de sigla originală cu cercuri concentrice al industriei care se afla înainte pe amplasament.

6. De cât timp lucrați la proiect, câți specialiști au fost implicați și care au fost provocările?

Arijan Dingsté: Lucrăm la acest proiect de un an de zile. Am lucrat – și lucrăm – cu o echipă amplă de specialiști, inclusiv proiectanți de trafic, specialiști în durabilitate și geologie, hidrologi, ingineri de structuri ușoare și ingineri structuriști, experți în instalații mecanice și de climatizare, consultanți în semnalistică de orientare, arhitecți peisagiști și specialiști în gestionarea deșeurilor. Așadar, ne bazăm pe o rețea de expertiză foarte amplă și variată.

7. Care sunt principalele elemente care vă plac în mod deosebit la acest proiect?

Ben van Berkel: Conectarea cu parcul, cu natura și cu râul este o parte foarte importantă pentru a asigura succesul reactivării zonei și pentru a permite oamenilor să o folosească în moduri diferite.

Arijan Dingsté: De asemenea, susținem cu fermitate ideea „orașului de 15 minute”, prin componente multifuncționale care încurajează utilizarea 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Acest proiect va fi un exemplu puternic al conceptului de mixed-use.

8. Cum vedeți viitorul orașelor europene? Ce criteriu de calitate a vieții este indispensabil pentru proiectele viitoare?

Ben van Berkel: Proiectele multifuncționale care evită crearea de districte unifuncționale vor îmbunătăți în mod cert calitatea vieții în oraș. Esențială este și o legătură cu natura, precum și îmbunătățirea conexiunilor sociale, pentru a atenua sentimentul de izolare. Tehnologia va juca, de asemenea, un rol cheie în multe aspecte ale vieții urbane în viitor, în special în ceea ce privește mobilitatea, dar și în ceea ce privește sustenabilitatea. Pentru noi, însă, principalul criteriu indispensabil este sănătatea și bunăstarea – sănătatea fizică, mentală și socială. Acesta este un aspect pe care îl considerăm esențial în fiecare proiect pe care îl realizăm.