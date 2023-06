TEDxCluj 2023 HUMAN a avut loc in 10 iunie si a fost un eveniment captivant și plin de inspirație! (P)

TEDxCluj, evenimentul non-profit, independent și organizat sub licența TED, a adunat o audiență entuziastă de 1500 de participanți la cea mai recentă ediție desfășurată pe 10 iunie 2023 - HUMAN.

TEDx Cluj © Nicu Cherciu

Încă o dată, TEDxCluj a reușit să ofere o experiență memorabilă, aducând împreună experți și pasionați din diverse domenii pentru a împărtăși idei care merita răspândite.

De la înființarea sa în 2010, TEDxCluj a crescut și s-a dezvoltat într-o comunitate impresionantă, adunând peste 25.000 de profesioniști din diverse domenii, antreprenori, academicieni, activiști și studenți.

Evenimentul a devenit unul dintre cele mai mari evenimente anuale din Cluj-Napoca, iar conceptul TEDx a permis aducerea pe scenă a unor experți dintr-o gamă largă de domenii și industrii, care au împărtășit cu publicul idei, experiențe și inspirație, în jurul unei teme centrale.

TEDxCluj 2023 HUMAN

Tema ediției de anul acesta a fost "Human - Gândim, simțim și acționăm omenește". Aceasta a pus accentul pe impactul pe care îl avem ca oameni asupra lumii noastre și a invitat participanții să reflecteze asupra amprentei pe care o lasă în lume. Discursurile susținute de vorbitori au abordat diverse subiecte de interes, oferind o perspectivă amplă asupra umanității și potențialului nostru de a schimba în bine lumea.

Moderatorul evenimentului, Lucian Mîndruţă, a avut o prestație extrem de apreciată de public, completând discursurile speakerilor cu idei și glume deștepte, menite să facă trecerea de la un discurs la celălalt. Acesta a încheiat evenimentul scriind pe pagina lui de social media “Am plecat cu sentimentul că am adăugat ziua de ieri vieții noastre, în loc s-o scădem din ea!”

Printre vorbitori s-au numărat personalități remarcabile:

Gerd Leonhard a evidențiat dualitatea tehnologiei și importanța gestionării eticii în era digitală.

Adrian Fisher a vorbit despre proiectul Intense Acte de Creație și impactul aducerii magiei jocului în viața de adult.

Dina Zielinski a subliniat importanța colaborării în medicină și rezolvarea bolilor rare prin înțelegerea unicității genomului uman.

Gabriel Păun a oferit lecții despre motivație și perseverență, evidențiind importanța curajului în procesul de schimbare pentru a construi o lume mai bună.

Ovidiu Cotoi a demistificat miturile despre cancer și a promovat prevenția și tratamentul acestei boli curabile.

Elena Ifrim a relatat despre impactul roboților în îngrijirea vârstnicilor și a evidențiat reacțiile de scepticism, frică și acceptare în experiența sa personală cu bunicii.

Atena Boca a discutat provocările părinților și a propus exercițiul "de ce?" pentru a ne conduce spre rădăcina rănilor noastre emoționale - cele din cauza cărora uneori uităm care sunt adevăratele noastre intenții. Doar prin vindecare emoțională și creștere personală vom putea deveni părinții care dorim să fim.

Gilda Scarfe a vorbit despre rezistența mentală și importanța transformării percepției noastre despre adversități și incertitudini.

Raul Mureşan a explorat controlul minții și utilizarea tehnologiei EEG în jocurile video și în alte domenii, evidențiind oportunitățile existente.

Quim Rueda-Pilar a analizat relația dintre om, hrană și natură de-a lungul timpului, provocând participanții să reflecteze asupra relației actuale cu aceste aspecte.

Wargha Enayati a adus în discuție principiile spirituale și înțelepciunea ancestrală în contextul vieții moderne.

Hedi Hoka a vorbit despre moștenirea genetică și importanța plasării noastre în locul maturității pentru a permite iubirii să se desfășoare în viața noastră.

Pe lângă discursurile captivante, evenimentul a inclus și prestații artistice impresionante. Cercul Întreg a deschis evenimentul cu o energică interpretare de tobe africane, iar George Mesaroş a adus un moment de stand-up comedy plin de umor.

Corala Voci Transilvane a încântat audiența cu o suită de opere naționale și internaționale, iar Rona Hartner și Taraful Hopaa au oferit un moment artistic special, susținut de Betfair Romania Development.

Sponsori si parteneri TEDxCluj

TEDxCluj 2023 a fost sustinut de către sponsori şi parteneri: PENNY in calitate de sponsor principal, Accesa, Steelcase, Betfair Romania Development, Telenav, RWS, Radio Impuls, Social Bee, Cluj Hub, Iulius Mall, ATP Motors.

Partenerii de încredere cu care organizatorii colaborează an de an, au fost prezenți și în 2023 pentru a asigura o experiență deosebită pentru participanți: scenotehnică asigurată de Wattech, video asigurat de Sunny Side Up, fotograful oficial TEDxCluj din ultimii 10 ani Nicu Cherciu, traducere simultană asigurată de Adina Pop Coman şi Maria Dan!

TEDxCluj 2024 este deja în lucru

Organizatorii TEDxCluj au declarat că au început deja demersurile pentru ediția 2024 a evenimentului.

În ultimii 13 ani, peste 22.000 de participanți și aproape 250 de speakeri au trecut pragul TEDxCluj.

Despre TED şi TEDxCluj

TED este o marcă a conferințelor în care unii dintre cei mai importanți gânditori și activiști ai lumii sunt invitați să împărtășească informații din domeniile de care sunt pasionați. TED își definește misiunea ca “idei care merită să fie răspândite”.

“TED” vine de la Technology, Entertainment, Design, trei domenii largi care, în mod colectiv, ne modelează viitorul. Evenimentul în sine este chiar mai amplu, prezentând idei care contează în orice disciplină. Participanții îl numesc “cel mai bun tratament pentru creier” și “o călătorie în viitor”.

Până în prezent, s-au organizat evenimente TEDx în peste 130 de țări – susținute în peste 100 de limbi, care au publicat online peste 30.000 de discursuri, accesibile oricui, oricând, în mod gratuit.

Din 2010 TEDxCluj dă energie comunității românești de experimentatori și inovatori, cu scopul de crea o sinergie de idei care să genereze schimbări și atitudini inovatoare, care să formeze promotori ai schimbării.

Mai multe detalii despre eveniment sunt disponibile website https://tedxcluj.com sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/tedxcluj .

