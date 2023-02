TEDxCluj revine și în 2023, aducând umanul în prim plan. Evenimentul va avea loc în 10 iunie 2023 iar tema este … HUMAN (P)

TEDxCluj revine cu un nou concept, o listă fresh de speakeri, și mai ales cu o temă unică - HUMAN. Publicul TEDxCluj 2023 va fi invitat să descopere ce amprentă lăsăm noi, oamenii, asupra lumii din jur. Ultimele două zile în care biletele Combo la TEDxCluj Human au discount de 30%.

TEDxCluj revine cu un nou concept, o listă fresh de speakeri, și mai ales cu o temă unică - HUMAN

TEDxCluj 2023 Human.

Ultimii ani au reprezentat o adevărată provocare, în care ne-am testat abilitatea de a ne adapta la situații noi, dar în același timp păstrându-ne umanitatea.

La baza ființei noastre, a oamenilor, există o serie de caracteristici fundamentale care ne definesc. Ele se referă la modul în care simțim, gândim și acționăm. „Omenește”, spunem noi simplu.

Este omenește să ajuți, să fii curios sau să vrei să te dezvolți. Totodată, poate fi omenește și să fii egoist sau să greșești. În oricare dintre aceste cazuri, prin natura noastră umană și comportamentele ei caracteristice, avem un impact asupra lumii din jurul nostru. Dacă este pozitiv sau nu, depinde doar de noi.

În 10 iunie 2023, la BT Arena Cluj, participanţii la TEDxCluj HUMAN se vor întâlni cu peste 20 de speakeri și performeri care ii vor ajuta să descopere idei care merita răspândite.

Din rândul speakerilor, până acum a fost anunțată prezența:

Gabriel Păun - Environmental Activist – ecolog român cu o pasiune înnăscută pentru natură. A ales să fie un luptător pentru aceasta în sectorul neguvernamental, acolo unde se simte liber să expună derapaje ale statului și ale unor corporații pentru a forța schimbări pozitive care altfel nu s-ar produce.

Atena Boca - Motherhood Community Builder - Este singura româncă selectată de Facebook în Top 20 Femei din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, care reuşeşte să aducă un impact pozitiv în comunitatea pe care o conduce. În 2019, Facebook a inclus grupul “LaPrimulBebe” în topul celor mai puternice 100 de comunități din lume, acordându-i Atenei o bursă de învățare de un an de zile în birourile lor din San Francisco și Londra.

Hedi Hoka – Doctor in Psychology - Psihoterapeut, autor best-seller, trainer mindfulness. Pasionată de neuropsihologie, Hedi a căutat mereu să transpună într-un limbaj ușor accesibil mecanismele neuronale care stau la baza gândurilor, emoțiilor și comportamentelor umane. A studiat despre mindfulness în Statele Unite ale Americii și este profesor certificat internațional.Evenimentul va avea loc in format offline iar biletul la eveniment include participarea și experiența completă TEDxCluj, welcome snacks, cafea, aperitive, apă, răcoritoare, masa de prânz și bineînțeles, șansa de a vedea speakerii live.

Gerd Leonhard – Futurist - Gerd a influențat și inspirat milioane de oameni să-și imagineze și să creeze un viitor mai bun. A fost numit unul dintre cei mai influenți europeni ai Wired UK în 2015 și se află pe locul 7 în clasamentul global al futurologilor. Din 2020, Gerd și-a dezvoltat în continuare stilul unic de ”keynote television” și a devenit rapid unul dintre cei mai populari prezentatori virtuali din întreaga lume.

Biletele sunt disponibile pe site-ul evenimentului https://tedxcluj.com/. Până în 28 februarie, există și discount

de 30% la biletele Combo!



Imagine TEDxCluj 2022

În ultimii 12 ani, peste 20.000 de participanți și aproape 250 de speakeri au trecut pragul TEDxCluj.

TEDxCluj 2022 Choices

Pe 4 iunie 2022, TEDxCluj, cel mai mare eveniment TEDx din sud-estul Europei, a adus împreună speakeri de seamă și spectatori entuziaști, interesați să vorbească și să învețe despre alegeri și importanța lor în viața noastră.

Tema celei de-a XI-a ediții a TEDxCluj 2022 a fost Choices. S-a discutat despre puterea de a alege, despre ce alegeri facem și cât de important este să credem în ele, despre puterea pe care alegerile o au în viața noastră atunci când ieșim din zona de confort și facem alegeri autentice.

Speakerii care au împărtășit idei valoroase la TEDxCluj 2022 Choices au fost: Kai Brand-Jacobsen, Mădălina Cocan, Bartosz Ostalowski, Nicolai Tand, Alice Iacobescu, Maia Morgenstern, Teo, Gáspár György, Paul Mureșan, Marius Șoflete, Tim Walther, Mihai Zânt, iar moderatorul ediției a fost nimeni alta decât Amalia Enache.

Despre TED şi TEDxCluj

TED este o marcă a conferințelor în care unii dintre cei mai importanți gânditori și activiști ai lumii sunt invitați să împărtășească informații din domeniile de care sunt pasionați. TED își definește misiunea ca “idei care merită să fie răspândite”.

“TED” vine de la Technology, Entertainment, Design, trei domenii largi care, în mod colectiv, ne modelează viitorul. Evenimentul în sine este chiar mai amplu, prezentând idei care contează în orice disciplină. Participanții îl numesc “cel mai bun tratament pentru creier” și “o călătorie în viitor”.

Până în prezent, s-au organizat evenimente TEDx în peste 130 de țări – susținute în peste 100 de limbi, care au publicat online peste 30.000 de discursuri, accesibile oricui, oricând, în mod gratuit.

Din 2010 TEDxCluj dă energie comunității românești de experimentatori și inovatori, cu scopul de crea o sinergie de idei care să genereze schimbări și atitudini inovatoare, care să formeze promotori ai schimbării.

Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina dedicată evenimentului: https://tedxcluj.com sau pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/tedxcluj .

CITEȘTE ȘI: