Scandal cu implicații ideologice la Premiile Uniter. Directorul Teatrului Maghiar de Stat din Cluj condamnă demersurile ce „amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică”

Ediția din acest an a Galei Premiilor Uniter este marcată de controverse, în condițiile în care nominalizarea lui Andriy Zholdak la categoria cel mai bun regizor a provocat un val de reacții contradictorii.

Gala Premiilor Uniter 2023, marcată de controverse/captură foto: UNITER Facebook.com

Gala Premiilor Uniter 2023 a provocat controverse și o serie de luări de poziție categorice, în contextul în care lumea teatrului românesc este marcată de acuzații legate de perspective ideologice și conservatorism.

Nominalizarea lui Andriy Zholdak, acuzat de comportament abuziv, la categoria cel mai bun regizor a fost intâmpinată cu o petiție inițiată de regizoarea Carmen Lidia Vidu și susținută prin peste 1.000 de semnături.

Carmen Vidu arăta că juriul UNITER trebuie huiduit pentru excluderea generației de tineri regizori și a femeilor de la premiile principale, dar și pentru „validarea abuzului” prin prezența regizorului Andriy Zholdak la secțiunea Cea mai bună regie. De asemenea, petiția cerea și retragerea unui premiu atribuit actorului Alexandru Repan, colaborator al fostei Securități comuniste.

Ca reacție la acest demers, regizorul Silviu Purcărete (72 de ani) a transmis Senatului UNITER o scrisoare prin care a solicitat retragerea nominalizării sale la premiile din acest an, după o petiție a unor regizori și actori care acuză „invizibilizarea tinerei generații”.

Tompa Gabor: Activismul neobolșevist pune în pericol creațiile artistice de mare valoare

Director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, Tompa Gabor, care este și Președintele Uniunii Teatrelor din Europa, a condamnat în mesajul transmis Uniter demersurile care „amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică”.

Mesajul integral transmis de Tompa Gabor Director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, Președinte al Uniunii Teatrelor din Europa:

„Referitor la controversele iscate în jurul nominalizărilor din acest an la Premiile UNITER, consider inacceptabilă ideea retragerii nominalizării lui Andriy Zholdak de către juriu la premiul pentru regie, în urma petiției unui grup activisto-ideologic, bazată pe o narativă mincinoasă, exagerată, deformată și umflată de către presa din România, în contextul spectacolului „Rosmersholm” de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, de la premiera căruia au trecut exact 6 ani! Pe vremea aceea au apărut titluri bombastice și șocante, de gen „actriță bătută de regizorul ucrainean”, care s-au dovedit a fi cu totul neadevărate în urma anchetei și investigării pe care am întreprins-o imediat după eveniment.

CITEȘTE ȘI:

Menționez că de atunci spectacolul a luat numeroase premii la festivaluri internaționale, inclusiv Cel Mai Bun Spectacol, Cea Mai Bună Actriță, Cel Mai Bun Decor la Festivalul Național de Teatru, POSZT, de la Pécs, și a fost invitat la Olimpiada de Teatru de la St.Petersburg, precum și la Festivalurile Ibsen de la Oslo și Tokyo. E adevărat că au fost și atunci activiste și activiști, urmași demni ai cenzorilor din epoca comunistă, care au cerut retragerea premiilor și autocritica(!!) juriului. Exact ca în cazul „Proștilor sub clar de lună” regizat de Lucian Pintilie la Teatrul Bulandra în anul 1962, unde în urma directivelor tovarășului Dumitru Popescu „Dumnezeu”, criticii au declarat că „au văzut greșit spectacolul”!!!

Am convingerea că acest tip de activism neobolșevist, influențat de ideologia „woke” și „cancel culture”, este deosebit de nociv și pune în pericol creațiile artistice de mare valoare. Ca director general al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și, în special, ca președinte al Uniunii Teatrelor din Europa protestez împotriva unor asemenea demersuri care amestecă ideologii extremiste în judecățile de valoare estetică. Totodată atrag atenția că persecutarea continuă a unui regizor ucrainean de excepție prin repetate presiuni ideologice transmite un mesaj extrem de negativ și poate avea consecințe nefaste în contextul evenimentelor politice tragice din zilele noastre”, a transmis Tompa Gabor în mesajul adresat juriului Premiilor Galei Uniter 2023.

Nominalizarea lui Silviu Purcărete pentru regie, în contradicție cu așteptările generației tinere

Regizorul Silviu Purcărete anunța, în mesajul adresat juriului Uniter, retragerea sa de pe lista nominalizărilor.

„Odată demascat, cum aflu, că am 72 de ani, că sînt de parte bărbătească, ca să nu mai pomenim, Doamne fereşte, şi de alte beteşuguri incorecte politic, mi-am dat şi eu seama că nominalizarea mea pentru un premiu de regie este în răspar cu aşteptările unor tineri confraţi şi surori şi generatoare de agitaţie şi indignări.

Mulţumind adînc celor cinci membri ai juriului pentru «rătăcirea» de a mă fi înscris pe lista candidaţilor la premiu, vă rog sa luaţi în considerare retragerea mea dintr-o competiţie pe care nu mi-am dorit-o şi nu mi-o doresc neapărat şi care provoacă atîta amărăciune şi parapon”, a notat regizorul Silviu Purcărete în mesajul adresat membrilor juriului Premiilor Gala Uniter 2023.

Reprezentanții ediției din acest an a Galei Premiilor Uniter au reacționat prin intermediul unui mesaj în care își argumentau nominalizările făcute pe baza prestației artistice a regizorilor, disociind între artă și implicațiile ideologice.

Principalele argumente formulate de membrii juriului Premiile Uniter:

Precizările juriului de nominalizări al Galei Premiilor UNITER 2023:

„Uniunea Teatrală din România – UNITER – este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală și nonprofit, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul teatrului.”

Juriul de nominalizări pentru GPU 2023 a avut un singur criteriu: valoarea demersului de creație artistică.

Juriul a evaluat peste 160 de producții, având sarcina de a alege doar trei nume pentru fiecare categorie de nominalizări, lucru realizat cu majoritate de voturi.

„Andriy Zholdak a fost nominalizat la categoria cel mai bun regizor pe baza unor criterii estetice care vizează poetica sa regizorală”, arată membrii juriului Premiile Uniter.

Valoarea spectacolului „Femeia mării“ este subliniată de încă două nominalizări – cea mai bună actriță într-un rol principal și cea mai bună scenografie. După comunicarea publică a nominalizărilor au apărut în mediul online semnalări ale abaterilor de comportament din anii trecuți ale domnului Andriy Zholdak. Spectacolul „Femeia mării” a figurat pe lista propunerilor Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, fiind realizat în anul 2022 și menținut în repertoriul curent. De asemenea, Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu a propus și el juriului de nominalizări un spectacol regizat de Andriy Zholdak: „Romeo și Julieta”.

„Până la data publicării nominalizărilor, Andriy Zholdak nu a fost contestat, nu a existat nicio semnalare din partea colectivelor respective, care să împiedice juriul să ia în considerare cele două spectacole. ​Dacă există motive care îl fac incompatibil pe regizorul Andriy Zholdak cu Premiile Uniter, numai teatrul implicat are dreptul să le sesizeze, dat fiind că în cazul unor abateri grave, decizia de colaborare aparține producătorului. Subliniem că lista de producții vizionate include numai spectacole asumate de realizatori. Prin urmare, juriul nu este abilitat să judece eventualele excese temperamentale ale unui artist sau altul, ci numai să-i evalueze performanțele profesionale”, au semnalar membrii juriului.

Juriul de nominalizări al Galei Premiilor Uniter 2023 este format din Doru Mareș, Maria Miu, Victor Scoradeț, Iris Spiridon, Carmen Stanciu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: