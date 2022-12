Câțelușa salvată de Boc de pe stradă și-a găsit stăpânul. S-a întors la o fetiță de 3 ani: „E pe mâini bune” VIDEO

La începutul lunii, Emil Boc a salvat o cățelușă dezorientată de pe stradă, în zona sensului giratoriu de pe Frunzișului. Într-un final, animalul s-a întors la stăpân și la o fetiță de 3 anișori.

Cățelușa salvată de Boc s-a întors la familia ei iubitoare / Foto: Facebook - Emil Boc

După aproape o lună, primarul Emil Boc a revenit cu informații privind cățelușa pe care a salvat-o din zona străzii Frunzișului. Edilul a găsit stăpânul cățelușei, care este tatăl unei fetițe de 3 ani.

Animalul s-a întors acasă la familia iubitoare care a pierdut-o și pe care Emil Boc a invitat-o la Primăria municipiului Cluj-Napoca:

„Dragi clujeni, am o obligație morală și o mulțumire să vă adresez. E o obligație morală pentru că la începutul lunii, din acest birou, de pe acest scaun, v-am cerut ajutorul să identific, să găsim împreună proprietarul cățelușei pe care am găsit-o în sensul giratoriu de pe Frunzișului din Cluj-Napoca și vreau să vă mulțumesc pentru că împreună am reușit. (...) Între timp am primit telefoane spunând că e cățelușa lui x, a lui y, la care politicos am cerut o dovadă, o poză, o filmare, un carnet de sănătate pe care să vedem. Ne ziceau că s-a pierdut, nu mai au că s-a șters. Am zis că poate le găsesc și le aduc. Mi-am dat seama că nu sunt proprietarii adevărați. Într-o zi colega mea a primit un telefon și mi-a spus «Cred că e proprietarul». A descris exact, a trimis pe WhatsApp o filmare din grădină unde este cățelușa și zice că acea este. Mai mult decât atât zice «au o scumpete de fetiță în jur de 3 anișori și cu siguranță ei sunt». I-am invitat la Primărie.

Așa s-a născut povestea frumoasă a reîntoarcerii acasă a Arei. Ne-am întâlnit cu familia minunată care și-a pierdut cățelușa pentru un interval, eu zic scurt, de timp. I-am redat bucuria de a-și revedea cățelușul minunatei Bianca, așa o cheamă pe fetița de 3 anișori. Am avut aici un moment la Primărie, ne-am jucat împreună, ne-am oferit cadouri de sărbători, simbolice evident”, a transmis Emil Boc într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Cățelușa, după ce a fost găsită pe străzi, în biroul primarului / Foto: Emil Boc

Stăpânul cățelușei, pe care primarul a denumit-o „Ara”, a aflat că animalul său se află la Primărie dintr-o discuție telefonică pe care a avut-o cu o rudă, care i-a spus: „Tu știi unde îți e cățelușa? E la primarul Clujului, du-te și vezi că e acolo”.

Primarul s-a oferit chiar să fie „babysitter-ul” cățelușei când familia pleacă din localitate:

„Le-am spus că atunci când vor să plece din localitate sau doresc să o lase pe Ara în custodia noastră câteva zile oricând este binevenită aici la Primărie. Ne vom mai vizita din când în când. Vreau să vă mulțumesc că datorită vouă această cățelușă minunată și-a regăsit proprietarul”, a adăugat Boc.

Cum a găsit Boc cățelușa

Emil Boc a relatat cum a găsit cățelușa și a cerut ajutorul clujenilor:

„Imediat ce am găsit cățelușa în sensul giratoriu, și repet a fost prima mașină a mea care s-a trezit cu o cățelușă pierdută în spațiu și care traversa strada și probabil că dacă nu aș fi oprit eu și celelalte mașini din spatele meu intra printre mașini și nu știu care ar fi fost soarta ei. Le mulțumesc tuturor celor din trafic, era o oră destul de intensă din perspectiva traficului. Nimeni nu a claxonat. Ne-am ajutat unii pe alții să găsim cățelușa de printre mașini, am luat-o și am zis că găsim noi o soluție împreună. Am adus câinele la Primărie, am făcut acea intervenție pe Facebook pentru a vă ruga să găsesc proprietarul și între timp au fost foarte foarte multe momente frumoase pe care le-am petrecut aici alături de cățelușa pe care eu am botezat-o Ara. Prima dată am oprit la un magazin și am luat ceva de mâncare și înainte de a intra în birou i-am pus ceva să mănânce, astfel încât să nu fie flămândă.

Mi-am dat seama că e de câteva zile pe afară pentru că era flămândă și a mâncat dintr-o lovitură trei pliculețe de mâncare pe care le-am cumpărat de la alimentară. După am venit aici, am făcut live-ul pe Facebook, m-am adresat dumneavoastră dacă mă puteți ajuta. După care a făcut un duș pentru că stând pe afară avea un miros specific și era murdărică. Am revenit aici, am mai mâncat un pic și și-a văzut de treabă”, a spus Boc.

